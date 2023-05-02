Летиция Каста стала звездой рекламы линии купальников Calzedonia

Летиция Каста стала звездой рекламы линии купальников бренда Calzedonia
Лицом новой коллекции купальников Calzedonia сезона «Весна-лето 2023» стала французская модель и актриса Летиция Каста. Об этом сообщает WWD.
«Эта актриса сразу же проявила себя как идеальное лицо для этой европейской кампании. Французская икона, она разделяет ценности бренда, среди которых смелость и женственность», — говорится в заявлении представителей Calzedonia.
Сама Летиция Каста заявила, что была рада стать лицом бренда масс-маркета.
«Я ценю стремление делать моду доступной. В юности иметь возможность покупать вещи в брендах такого типа была для меня очень важна. Сегодня я люблю переключаться между люксовыми и более бюджетными брендами», — сказала 44-летняя модель.
Она добавила, что занимается разработкой собственной линии одежды, «дружелюбной к окружающей среде», однако проект пока что держится в секрете.