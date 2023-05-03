55-летняя Памела Андерсон показала фигуру в купальнике
Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон снялась в откровенном наряде для бренда одежды Frankies Bikinis и показала свою фигуру.
Соответствующие кадры опубликованы в официальном Instagram-аккаунте упомянутой марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На размещенных кадрах 55-летняя знаменитость продемонстрировала рельефное тело и пышную грудь в желтом купальнике с цветочным принтом на фоне моря. При этом в руках звезда держала небольшую чашку с напитком.
Свой образ актриса дополнила широкополой соломенной шляпой.
«Завтрак на пляже», — написано под опубликованным фото.
Фанаты восхитились внешностью Андерсон в комментариях под постом. «Другой Памелы и представить нельзя, у нее вечная красота!», «Королева», «Она выглядит потрясающе», — написали они.