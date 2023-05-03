55-летняя Памела Андерсон показала фигуру в купальнике

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон снялась в откровенном наряде для бренда одежды Frankies Bikinis и показала свою фигуру.

© Кадр из фильма "Борат"

Соответствующие кадры опубликованы в официальном Instagram-аккаунте упомянутой марки (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 55-летняя знаменитость продемонстрировала рельефное тело и пышную грудь в желтом купальнике с цветочным принтом на фоне моря. При этом в руках звезда держала небольшую чашку с напитком.

Свой образ актриса дополнила широкополой соломенной шляпой.

«Завтрак на пляже», — написано под опубликованным фото.