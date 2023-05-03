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2 часа назад

Названы самые модные тренды лета 2023 года

Вечерняя Москва

Некоторые тренды сразу заявляют, что вы готовы собрать все восхищенные взгляды на себя.

Названы самые модные тренды лета 2023 года
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

О главных летних тенденциях рассказала дизайнер Аника Керимова.

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Модные цвета лета–2023

Насыщенный апельсин

Цвет тропического цитруса будет выигрышно смотреться на легких платьях, коротких топах и льняных костюмах. Оранжевый же отлично подчеркивает загар.

Растительный зеленый

Смесь оливкового с серым и коричневым полутоном органично выглядит в одежде стиля милитари, карго, сафари. Подходит для девушек всех цветотипов.

Электрический синий

Глубокий и яркий тон уместно смотрится на одежде делового и расслабленного повседневного стиля. Дополните свой гардероб синими удлиненными шортами, жакетами и юбками-карандашами.

Модной также остается пастельная гамма. Нежные цвета помогают освежить образ, молодят и выглядят уместно в любой обстановке. Кроме того, в светлой одежде будет легче перенести жаркие деньки.

Актуальные ткани

Лидером уже несколько сезонов остается деним. Из этого материала в тренде буквально все — от босоножек до панамки. Примеряйте джинсовую одежду любых фасонов. Модные показы продемонстрировали, что носить можно скинни, клеш от бедра, мини и макси разных оттенков по глубине. Деним аккуратно вписывается в одежду для офиса. Если позволяет дресс-код, попробуйте лаконичную джинсовую рубашку без украшений или брюки костюмного кроя.

Полупрозрачные ткани — тренд лета 2023 года. Особенно эффектно они смотрятся в виде романтических блуз с коротким или длинным рукавом, платья. Если еще не осмеливаетесь на такое, попробуйте одежду со вставками из кружева или органзы. Полупрозрачные ткани интересно смотрятся с более брутальной одеждой — джинсовкой, кожанкой, классическим жакетом. Кроме того, с ними можно создать светлый, невинный образ.

Летом никуда не деться от льна. Натуральная ткань позволяет не перегреваться на солнце и выглядеть стильно. Свободные костюмы — просто находка для жарких дней. Комплект из брюк и рубашки с коротким рукавом можно надеть на работу, а также для прогулки в отпуске.

Трендовые образы

Стиль карго считается одним из главных в этом году. Широкие брюки или шорты с несколькими накладными карманами — вот, что должно быть у каждой. Выбирайте одежду из любой ткани и оттенка, главное, чтобы на ней было достаточно места для мелких вещей. Интересно, что стиль карго органично смотрится как с массивной, так и с элегантной обувью.

Еще одним трендом на лето будет одежда, декорированная перьями. Они могут быть на любом участке — на манжетках, плечах, лицевой стороне. Если боитесь выглядеть, как птичка, можно поэкспериментировать с бахромой — она также актуальна для летнего гардероба в этом году.

Показывайте стройные ноги с юбками и шортами мини. В них вам точно не будет жарко летом. С длиной мини легко создать смелый образ, подчеркнув достоинства фигуры. Особенно точное попадание в модную мишень — короткая юбка из джинсы с накладными карманами.

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