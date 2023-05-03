5 бесполезных вещей в летнем гардеробе

Дизайнер, основательница бренда одежды 2MIMOR Эльмира Ильясова назвала пять бесполезных вещей в летнем гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

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В первую очередь специалистка призвала россиянок избавиться от маек-алкоголичек. По ее словам, данные изделия смотрятся на женщине неаккуратно и удешевляют образ. Вместо них Ильясова посоветовала присмотреться к различным моделям корсетов, например полупрозрачным, яркой цветовой гаммы или со стразами.

Кроме того, в перечне неактуальных вещей оказались платья на один сезон и туфли на шпильке. В последнем случае чаще всего подобная обувь покупается для того, чтобы один раз надеть ее на мероприятие. Чтобы вещь прослужила долго и можно было носить почти каждый день, Ильясова порекомендовала покупать туфли на небольшом каблуке или плоской подошве.