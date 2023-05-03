5 бесполезных вещей в летнем гардеробе
Дизайнер, основательница бренда одежды 2MIMOR Эльмира Ильясова назвала пять бесполезных вещей в летнем гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.
В первую очередь специалистка призвала россиянок избавиться от маек-алкоголичек. По ее словам, данные изделия смотрятся на женщине неаккуратно и удешевляют образ. Вместо них Ильясова посоветовала присмотреться к различным моделям корсетов, например полупрозрачным, яркой цветовой гаммы или со стразами.
Кроме того, в перечне неактуальных вещей оказались платья на один сезон и туфли на шпильке. В последнем случае чаще всего подобная обувь покупается для того, чтобы один раз надеть ее на мероприятие. Чтобы вещь прослужила долго и можно было носить почти каждый день, Ильясова порекомендовала покупать туфли на небольшом каблуке или плоской подошве.
Также собеседница издания обратила внимание на одежду с пестрым принтом и трендовые вещи. Ильясова объяснила, что мода никогда не стоит на месте и самый актуальный предмет гардероба может быстро устареть. В связи с этим она предложила всегда выбирать классические варианты из качественных тканей.