$79.96-0.5587.66-0.72

5 бесполезных вещей в летнем гардеробе

Дизайнер, основательница бренда одежды 2MIMOR Эльмира Ильясова назвала пять бесполезных вещей в летнем гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

5 бесполезных вещей в летнем гардеробе
© Lenta.ru

В первую очередь специалистка призвала россиянок избавиться от маек-алкоголичек. По ее словам, данные изделия смотрятся на женщине неаккуратно и удешевляют образ. Вместо них Ильясова посоветовала присмотреться к различным моделям корсетов, например полупрозрачным, яркой цветовой гаммы или со стразами.

Кроме того, в перечне неактуальных вещей оказались платья на один сезон и туфли на шпильке. В последнем случае чаще всего подобная обувь покупается для того, чтобы один раз надеть ее на мероприятие. Чтобы вещь прослужила долго и можно было носить почти каждый день, Ильясова порекомендовала покупать туфли на небольшом каблуке или плоской подошве.

Также собеседница издания обратила внимание на одежду с пестрым принтом и трендовые вещи. Ильясова объяснила, что мода никогда не стоит на месте и самый актуальный предмет гардероба может быстро устареть. В связи с этим она предложила всегда выбирать классические варианты из качественных тканей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий