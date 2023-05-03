Как правильно носить вещи с эффектом металлик в обычной жизни

Сам по себе металлик очень вызывающий. Однако редакторы woman.ru рассказали, с чем можно носить подобные вещи в обычной жизни.

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Серебро можно комбинировать с более простыми вещами и фасонами, чтобы металлик не выглядел слишком ярко.

Так, следует сочетать серебряные топы с джинсами и юбками из денима. Дополнить образ можно простыми лоферами.

Также стоит попробовать надеть металлический комбинезон с чёрным пиджаком-оверсайз.