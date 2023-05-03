Как правильно носить вещи с эффектом металлик в обычной жизни
Сам по себе металлик очень вызывающий. Однако редакторы woman.ru рассказали, с чем можно носить подобные вещи в обычной жизни.
Серебро можно комбинировать с более простыми вещами и фасонами, чтобы металлик не выглядел слишком ярко.
Так, следует сочетать серебряные топы с джинсами и юбками из денима. Дополнить образ можно простыми лоферами.
Также стоит попробовать надеть металлический комбинезон с чёрным пиджаком-оверсайз.
Главный мастхэв сезона – это серебряные брюки, которые можно миксовать со строгим блейзером или с чёрной водолазкой. Также подойдёт однотонное худи или кожаная куртка.