Как собрать базовый гардероб из российских брендов одежды

О том, что такое базовый гардероб и как его правильно собрать из коллекций ведущих российских брендов, рассказывает Анастасия Венза — эксперт в области моды, лицо международного модельного агентства Grace Models и регулярная участница Moscow Fashion Week.

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Что такое базовый гардероб и из чего он должен состоять

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Каждая женщина рано или поздно сталкивается с ситуацией «нечего надеть». Идеальный вариант, когда вещей немного, они комфортные и подходят на все случаи жизни.

Базовый гардероб — основа стиля любой женщины. Ядро, на котором держится неповторимость ее образов. Как правило, он состоит из 10-15 базовых вещей, которые комбинируются между собой.

В отличие от сиюминутных трендов, которые внезапно появляются и быстро уходят, эти вещи считаются классическими и актуальны на протяжении десятилетий. Они подходят женщинам любого возраста, независимо от типа фигуры, образа жизни и места проживания.

10 универсальных вещей, которые относятся к базовым предметам гардероба

1. Белая блузка или рубашка свободного кроя.

Универсальный вариант, который идеально сочетается с любыми деталями одежды: юбками и брюками различного покроя, жилетами, тренчами, блейзерами.

2. Черные классические брюки

Отлично сочетаются как со строгим, так и с легкомысленным верхом, комбинируется с любой обувью: от кроссовок до классической шпильки.

3. Джинсы простого кроя

Черные, классические синие или светлые, они давно уже стали неотъемлемой деталью гардероба современной женщины.

4. Черное платье

Предмет классики, которые мгновенно вспоминается при упоминании базового гардероба. Благодаря разнообразию силуэтов, длины, аксессуаров, платье черного цвета остается всегда актуальным и модным предметом.

5. Кардиган

Завоевал достойное место во всех современных коллекциях. Разнообразие покроев и материалов позволяет гармонично вписывать кардиган в самые разные образы.

6. Белая футболка

Нейтральная универсальная база, которая отлично сочетается с любыми предметами гардероба, от элегантных юбок в пол до демократичных шорт и джинсов.

7. Юбка-карандаш

Изящная утонченная модель идеально сочетается как с лаконичным верхом, так и с изящными блузками, элегантными топами, пуловерами различных форм и расцветок.

8. Пиджак или жакет

Классика, которая выглядит уместно и роскошно в любой ситуации. Помогает создать неповторимый индивидуальный образ для работы и отдыха.

9. Тренч

В коллекциях представлены демисезонные варианты с пропиткой от непогоды и защитой от ветра и легкие модели для теплой погоды.

10. Водолазка

Плотные и тонкие ткани всевозможных расцветок сочетаются с юбками и брюками, отлично вписывается в гардероб для любого сезона.

10 самых популярных российских брендов России для базового гардероба

Казалось бы, с уходом европейских брендов одежды в России возникнет дефицит красивой и удобной одежды, но нет. Перечисленные ниже российские бренды отличаются высоким качеством, элегантностью и разнообразием моделей, которые идеально подойдут деловым женщинам, студенткам, домохозяйкам и мамам в декрете.

1. Befree. Российский бренд под управлением компании «Мэлон Фэшн Груп». Компания занимается продвижением товаров в собственных магазинах, онлайн и через маркетплейсы. В линейке тысячи наименований предметов гардероба для любых жизненных ситуаций.

2. Zarina. Бренд выпускает стильную и комфортную женскую одежду с 1995 года. В каталоге представлены стильные линейки для женщин любой комплекции и всех возрастов.

3. Lime. Популярные производители одежды, обуви, белья и аксессуаров. При разработке моделей дизайнеры учитывают мировые тренды и ответственно относятся к выбору материалов.

4. TopTop. Онлайн-магазин актуальной женской одежды, обуви, аксессуаров и косметики. Специализируется на создании свежих и стильных неповторимых образов.

5. 12Storeez. Реализуют качественную одежду для женщин и мужчин через магазины в крупных городах России, собственный интернет-магазин и маркетплейсы.

6. Charuel. Стильная женская одежда бренда позволяет продемонстрировать женственность и индивидуальность, создать неповторимый образ сильной и уверенной девушки.

7. Gate 31. Бренд придерживается концепции минимализма и чистоты. Это современная классика для женщин всех возрастов, где главное — содержание и функция.

8. Mollis. Один из крупнейших отечественных брендов с собственным производством, уникальной дизайн-студией. Производство моделей для активных и уверенных в себе людей, где ключевые факторы — стиль и комфорт для каждого.

9. Brusnika. Весь женский гардероб: от верхней одежды до нижнего белья. Собственное производство, продажа в магазинах и с доставкой через интернет. Передовые технологии позволяют разрабатывать уникальные модели, которые всегда привлекают внимание.

10. Gloria Jeans. Лидер сегмента fast fashion производит одежду для детей и взрослых. Помогает каждому найти свой стиль и ставит знак равенства между качеством и доступной ценой.

Правила базового гардероба

Обновлять гардероб, следуя модным тенденциям, занятия трудозатратное, дорогое и малоэффективное. Тренды непредсказуемы, капризны и не всегда удачно вписываются в уникальный стиль. Существуют определенные правила, которые позволяют создать эффектный образ.

Правила базового гардероба:

1. Универсальность. Вещи должны гармонично сочетаться как между собой, так и с дополнительными предметами одежды и аксессуарами, создавать цельный стильный образ. Для основы обычно используют одежду классического покроя и нейтральных цветов: черного, белого, бежевого, серого или телесного.

2. Долговечность. Вместо внешне эффектных, но некачественных вещей, которые способны пережить всего одну-две стирки, приобретают брендовую одежду хорошего качества. Стоимость таких моделей выше, но они выглядят стильно и дорого, сохраняя форму долгое время.

3. Практичность и экологичность. Комбинируя всего несколько базовых вещей, дополняя ежедневный гардероб акцентными аксессуарами, легко всегда создавать яркие и запоминающиеся образы. Сумки должны быть разные по стилю и подходить к любому комплекту одежды.

Базовый гардероб на лето = летняя капсула

Стандартную летнюю капсулу гардероба собирают, прежде всего учитывая образ жизни женщины. Идеальный вариант, если вещи подойдут как для отдыха, так и для работы.

Базовый гардероб и здесь сохраняет свою актуальность, но стоит обратить внимание на нюансы.

При выборе летнего гардероба отдают предпочтение светлым оттенком, свободному покрою и тонкой ткани из натуральных технологичных материалов: льна, хлопка, шелка.

Каждая женщина сможет с легкостью собрать капсульный гардероб на весну-лето 2023 года, комбинируя луки из коллекций российских брендов одежды и создавая свои неповторимые образы.

Мы сделали подборку луков, которые подойдут всем женщинам

Девушкам и женщинам, которые предпочитают активный образ жизни, рекомендуем обратить внимание на светлые платья-рубашки свободного силуэта, белые или цвета слоновой кости футболки и удобные функциональные майки.

Тренд гардероба весны-лета 2023 — шнуровка и ассиметричные вырезы, которые отличаются элегантностью и изяществом. Светлый жакет, декорированный оригинальной фурнитурой, — классика летней капсулы, он гармонично дополнит любой образ.

Весной и летом по-прежнему актуальны светлые джинсы прямого кроя или классические синие джинсовые шорты, которые отлично сочетаются с кроп-топами с вырезами, укороченными футболками и лонгсливами, рубашками и жакетами мужского покроя.

Помимо моделей из джинсовой ткани, имеет смысл обратить внимание на шорты из фактурной ткани, которые также легко сочетать с футболкой или жакетом. Другой интересный тренд сезона — брюки палаццо на высокой талии. Светлые свободные вещи подходят для любого типа фигуры и позволяют создавать различные образы: от романтично-небрежного до элегантно-делового.

Как и в прошлом сезоне, остаются на пике моды кроссовки или белые кеды. Это очень практичный и удобный вариант обуви, который подходит к брюкам, джинсам и шортам, а также великолепно комбинируются с летними платьями, юбками и сарафанами.

Собрать базовый гардероб из российских брендов одежды в соответствии со своими вкусами и предпочтениями способна каждая женщина. Не бойтесь экспериментировать с образами!