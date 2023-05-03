Знаменитые костюмы и форма Юдашкина с фото

Выдающийся российский модельер Валентин Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет после продолжительной борьбы с онкологической болезнью. Юдашкин был одной из самых ярких фигур в отечественной индустрии моды – он создал легендарные костюмы и форму, о которой говорила вся страна. «Рамблер» расскажет об этом подробнее.

© Wikimedia Commons

Все лучшее для Киркорова

Артист Филипп Киркоров не зря считается самым эпатажным певцом страны – его яркие костюмы десятилетиями удивляют фанатов. В создании такого экспрессивного карнавального образа Киркорову годами помогал Юдашкин. Любовь Киркорова к необыкновенным плащам началась с длинного тренча Юдашкина, обшитого золотыми пайетками – с тех пор кутюрье не раз создавал для артиста уникальные костюмы.

Костюм для Плющенко на Олимпиаде-2014

Модельер Валентин Юдашкин в 2014 году одел фигуриста Евгения Плющенко для выступления на Олимпиаде. Когда продюсер Яна Рудковская показала в своих соцсетях эскиз костюма, фанаты удивились скромности наряда. На это Юдашкин ответил, что не считает спорт показом мод. Костюм на выступлении Плющенко, по задумке модельера, должен был лишь обрамлять характер артиста, пропуская на первый план музыку и движения Плющенко.

Костюм, действительно, был сдержанным и состоял из классических черных брюк и шифоновой рубашки расшитой бисером.

Другие олимпиады

Причем Юдашкин создавал костюмы и для других Олимпиад — в 1994 и 1996 годах — вся олимпийская сборная страны носила его форму. Причем в 1996 году российская сборная появилась в белых костюмах с цветными кругами и соломенными шляпами в голове без атрибутики флага РФ — догадаться о национальности спортсменов было невозможно.

Кроме того, 1999-м, он же придумал костюмы для поездки на чемпионат мира и для мужской, и для женской футбольных сборных России.

Образ Пугачевой

Знаменитый образ Аллы Пугачевой в летящем объемном балахоне неразрывно связан с Валентином Юдашкиным. Кутюрье познакомился с Примадонной в 80-х на одном из своих первых показов. Оду из вариаций культового образа Пугачевой придумал в 1994 году именно Валентин Юдашкин.

Позже модельер говорил, что Пугачева не из тех, кто бежит за модой, но она интеллектуальна и отчаянна, и иногда может надеть, что угодно.

Форма для Российской армии

Юдашкин одевал не только великих артистов и спортсменов, но и всю российскую армию. Так, в 2008 году президенту России Владимиру Путину представили камуфляжную коллекцию Юдашкина. Он предложил заменить сапоги на берцы, а портянки на носки, для моряков создал новый стильный бушлат, а для полевой формы предложил убрать фуражку. Тогда кутюрье отмечал, что в производстве были использованы новые ткани с мембраной и нанотехнологиями. В коллекции для удобства военных даже появились свитера для генералов и офицеров и платья для женщин-военнослужащих.

Соцсети

Мода в небе

В 1997 году, к 30-летию создания Службы бортпроводников «Аэрофлота», было решено создать новую форму. Проект доверили знаменитому кутюрье Валентину Юдашкину. Модельер одел «небесных ласточек» в строгие костюмы, использовав черные, красные и белые цвета. Черный костюм дополняла красная жилетка, белая блузка и галстук-бабочка. Кроили и шили форму по дизайну Юдашкина лучшие итальянские портные.

Платье для королевы красоты