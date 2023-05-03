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Модный дом Saint Laurent выпустил свою первую ювелирную коллекцию

Французский модный дом Saint Laurent выпустил свою дебютную коллекцию ювелирных изделий. Об этом сообщает WWD.

Модный дом Saint Laurent выпустил свою первую ювелирную коллекцию
© Газета.Ru

Главными мотивами первой коллекции дома стали Cassandre, представляющий собой логотип YSL, и Le Maillon, цепи из крупных звеньев. Они присутствуют в браслетах, ожерельях, каффах, открытых кольцах и серьгах.

Украшения выполнены из желтого и белого 18-каратного золота, в отделке использована инкрустация бриллиантами.

Цены ювелирных изделий варьируются от $790 за золотые серьги-гвоздики с логотипом YSL до $48 000 за крупный золотой браслет-цепь.

Модный дом расценивает свои украшения как функциональные, классические и подходящие для коллекционирования.

Рекламную кампанию для дома снял известный фотограф Юрген Теллер. На снимках модели, одетые в тонкий трикотаж, управляются руками, украшенными многочисленными крупными браслетами, с садовым инвентарем.

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