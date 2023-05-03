Модный дом Saint Laurent выпустил свою первую ювелирную коллекцию

Французский модный дом Saint Laurent выпустил свою дебютную коллекцию ювелирных изделий. Об этом сообщает WWD.

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Главными мотивами первой коллекции дома стали Cassandre, представляющий собой логотип YSL, и Le Maillon, цепи из крупных звеньев. Они присутствуют в браслетах, ожерельях, каффах, открытых кольцах и серьгах.

Украшения выполнены из желтого и белого 18-каратного золота, в отделке использована инкрустация бриллиантами.

Цены ювелирных изделий варьируются от $790 за золотые серьги-гвоздики с логотипом YSL до $48 000 за крупный золотой браслет-цепь.

Модный дом расценивает свои украшения как функциональные, классические и подходящие для коллекционирования.