Названа вещь, которая должна быть в гардеробе у каждой женщины

Тренды трендами, но и о базе, без которой обойдется редкий модный лук, забывать не стоит. Тем более, имиджмейкеры намекают, на что обратить внимание этой весной.

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«Белая рубашка — must have», — как всегда, был краток народный стилист Александр Рогов в своем телеграм-канале, щедро проиллюстрировав свое высказывание стритстайл-кадрами.

Вечноактуальный предмет гардероба эксперт рекомендует носить с базовыми брюками и джинсами либо с акцентными юбками — мы голосуем за самовыражение!

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Заметим, что белые рубашки, несмотря на их простоту, в моде уже больше полувека. Их носили трендсеттеры и кумиры разных поколений — от принцессы Дианы до Кэрри Брэдшоу.

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