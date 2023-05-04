Раскрыты детали свадебного платья Кейт Миддлтон

Королевская свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Тогда Кейт Миддлтон появилась на публике в платье люксового бренда Alexander McQueen цвета слоновой кости, которое было оформлено кружевным верхом и длинным шлейфом.

Однако выяснилось, что был и второй свадебный наряд. Отмечается, что она надела его на вечеринку после официальной части королевского мероприятия. Так, по словам журналистов, платье создала дизайнер и креативный директор модного дома Alexander McQueen Сара Бертон. Изделие было сшито из белой атласной ткани и украшено поясом из страз. В отличие от первого платья оно не имело шлейфа, что позволило супругам танцевать всю ночь напролет.