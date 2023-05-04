«Каждый ее выход в свет был сенсацией»: икона стиля Анна Пьяджи

Она создавала карьеры модельеров с такой же легкостью, как миксовала вещи.

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Экстравагантная, фееричная, яркая — небольшая часть эпитетов, которыми можно наградить Анну Пьяджи — модного журналиста и икону стиля. Она создавала карьеры модельеров с такой же легкостью, как миксовала вещи.

Родители Анны работали в универмаге, так что ее с детства окружала красивая одежда. Но вдохновение ей подарили бутики Лондона, а также встреча с историком моды Веном Ламбертом. Благодаря ему у нее появился интерес к винтажным вещам, она начала экспериментировать, смешивая современную одежду с элементами гардероба XIX века.

В 2006 году в Лондоне с большим успехом прошла выставка Анны Пьяджи Fashion-Ology. Ее коллекция насчитывала 2865 платьев, 265 пар обуви, 932 шляпы, 29 вееров и 31 боа. Самыми ценными экспонатами были первые творения Шанель и Поля Пуаре. Большим поклонником модной журналистки был мэтр моды, а в эпоху семидесятых еще стилист Карл Лагерфельд.

С 1974 года он тщательно собирал снимки, документирующие как журналистское творчество Анны, так и ее необычные модные образы. Благодаря им мы знаем, как выглядела икона стиля в то время.

Близкий друг Анны, обувной дизайнер Маноло Бланик, называл ее «модной на грани реального». Каждый ее выход в свет был сенсацией. Она вела дневник, тщательно отмечая все туалеты, которые надевала. Образы не должны повторяться.