Донателла Версаче и Дуа Липа создали совместную коллекцию

"Я в полном восторге от того, что вместе с Донателлой создала женскую коллекцию La Vacanza для Versace. Мы с ней сформировали такую крепкую связь за эти годы, и я так благодарна за поддержку, которую я получала от нее и всей команды с самого начала моей карьеры. То, что она предоставила мне честь создать эту коллекцию и дать волю моему летнему вдохновению - это просто мечта", - поделилась Липа.