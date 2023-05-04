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Донателла Версаче и Дуа Липа создали совместную коллекцию Versace

Дизайнер Донателла Версаче сотрудничает с певицей Дуа Липой для создания новой женской коллекции Versace, которую планируют показать в Каннах. Об этом пишет WWD.

Донателла Версаче и Дуа Липа создали совместную коллекцию
© Газета.Ru

Коллекция под названием La Vacanza будет представлена на показе мод 23 мая. Шоу не входит в официальный календарь мероприятий Каннского кинофестиваля, который пройдет с 16 по 27 мая, но состоится одновременно с ним во французском курортном городе. Точное место проведения показа пока не разглашается.

"Меня всегда вдохновлял процесс совместного творчества. Работа с Дуа над этой коллекцией была очень увлекательной, и мне нравится динамика наших отношений. Дуа - сильная, бесстрашная и свободная, а ее творческое видение - исключительное", - сказала Версаче, главный креативный директор итальянского бренда.

Донателла Версаче отметила, что показ летней коллекции будет "по-настоящему особенный и интимный".

"Я в полном восторге от того, что вместе с Донателлой создала женскую коллекцию La Vacanza для Versace. Мы с ней сформировали такую крепкую связь за эти годы, и я так благодарна за поддержку, которую я получала от нее и всей команды с самого начала моей карьеры. То, что она предоставила мне честь создать эту коллекцию и дать волю моему летнему вдохновению - это просто мечта", - поделилась Липа.

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