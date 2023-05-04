Босоножки на лето, которые вам не захочется снимать
Лето уже на пороге, хотя погода за окном еще не намекает на тепло. Однако подобрать симпатичные босоножки стоит уже сейчас, чтобы не тратить время в первые дни лета, а мы подскажем, какие модели стоит рассмотреть к покупке.
Завязки. Больше завязок!
Несколько лет назад завязки уже были в тренде и успели полюбиться многим — босоножки на завязках очень удобны и всегда выглядят максимально женственно, особенно если у вас тонкие щиколотки. Стилисты рекомендуют обратить внимание на модели с тонкими завязками на среднем каблуке. Так вы визуально сделаете себя выше и подчеркнете изящность икр. Такие босоножки желательно носить с юбками любой длины, а также с шортами. Под брюки и джинсы они едва ли подойдут.
Острый нос
Да, они возвращаются! Открытые лодочки с острым носом врываются в летние тренды 2023. Вы можете подобрать пару для дневного выхода, кстати, модель с острым носом прекрасно сочетается с классическими узкими брюками, поэтому для летнего офисного гардероба их стоит рассмотреть в первую очередь. Да и под джинсы можно легко подобрать симпатичную пару. Что уж говорить про вечерние образы — здесь туфли с острым носом и открытой пяткой будут необходимы для создания элегантного образа. Струящиеся платья благородных оттенков буквально просят вас подобрать подобную пару.
Босоножки на массивном каблуке
Если вы не поклонница шпилек, но все же вам хочется больше женственности в летний период, стоит обратить внимание на модели босоножек на каблуке-кирпичике. Этот каблук очень устойчив и вы не будете испытывать дискомфорта. Конечно, если вы подберете правильную высоту каблука. Выбирайте босоножки по ощущениям — иногда даже высокий каблук может быть удобным для повседневной жизни, если модель идеально подходит именно вам.