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Эксперты рассказали, как современно и стильно одеться в театр

В здании театра стоит выглядеть уместно, придерживаясь нескольких правил.

Эксперты рассказали, как современно и стильно одеться в театр
© runews24.ru

Представители Outlet Village Белая Дача рассказали marieclaire.ru, что в театре стоит избегать спортивных элементов одежды.

Не стоит одеваться в вещи с футуристичными принтами и неоновыми оттенками. С собой не следует брать большие сумки.

Многим девушкам подойдёт образ с плиссированной юбкой-миди и блузой. Добавить можно ремешок.

Для театра подойдёт и монохромный костюм. Не стоит надевать слишком яркие и неоновые цвета.

Также следует присмотреться к образу с элегантным комбинезоном классического кроя.

Стоит обратить внимание и на платье. Лучше всего выбирать платья-рубашки из лёгких тканей. Можно приобрести платье-шифт или футляр.

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