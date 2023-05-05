Эксперты рассказали, как современно и стильно одеться в театр
В здании театра стоит выглядеть уместно, придерживаясь нескольких правил.
Представители Outlet Village Белая Дача рассказали marieclaire.ru, что в театре стоит избегать спортивных элементов одежды.
Не стоит одеваться в вещи с футуристичными принтами и неоновыми оттенками. С собой не следует брать большие сумки.
Многим девушкам подойдёт образ с плиссированной юбкой-миди и блузой. Добавить можно ремешок.
Для театра подойдёт и монохромный костюм. Не стоит надевать слишком яркие и неоновые цвета.
Также следует присмотреться к образу с элегантным комбинезоном классического кроя.
Стоит обратить внимание и на платье. Лучше всего выбирать платья-рубашки из лёгких тканей. Можно приобрести платье-шифт или футляр.