Летиция Каста показала фигуру в купальнике

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась для рекламы итальянского бренда нижнего белья и пляжной одежды Calzedonia. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном кадре 44-летняя манекенщица предстала на фоне моря, позируя лежа на боку. Она завела одну руку за голову, а другую согнула в локте и оперлась на бетонную опору.

Знаменитость показала фигуру в слитном черном купальнике с вырезами в зоне ребер, завязками на шее и с соединяющим чашки кольцом. При этом Каста распустила волосы, сделала макияж в коричневой гамме и дополнила образ крупными серьгами.

Lenta.ru