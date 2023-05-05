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44-летняя Летиция Каста показала фигуру в купальнике

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, французская супермодель Летиция Каста снялась для рекламы итальянского бренда нижнего белья и пляжной одежды Calzedonia. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Летиция Каста показала фигуру в купальнике
© РИА Новости

На размещенном кадре 44-летняя манекенщица предстала на фоне моря, позируя лежа на боку. Она завела одну руку за голову, а другую согнула в локте и оперлась на бетонную опору.

Знаменитость показала фигуру в слитном черном купальнике с вырезами в зоне ребер, завязками на шее и с соединяющим чашки кольцом. При этом Каста распустила волосы, сделала макияж в коричневой гамме и дополнила образ крупными серьгами.

Lenta.ru

Подписчики оценили внешний вид модели в комментариях. «Время над тобой не властно», «Самая красивая», «Что за чудо!», «Прекрасна», «Богиня», «Женщина мечты», — восхитились пользователи сети.

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