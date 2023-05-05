Стилист Лисовец рассказал о правилах выбора сумок

«Главное правило — отсутствие правил! Сумка может выглядеть даже так, будто вас просто попросили подержать чужую. Мне такой вариант очень нравится! Ношу их всегда, выбираю разные и по несколько, как сразу, так и одна в другой», — рассказал стилист. Он призвал читателей следовать его примеру.