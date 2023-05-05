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Стилист Лисовец рассказал о правилах выбора сумок

О правилах выбора сумок рассказал в новой статье на своем сайте популярный стилист Владислав Лисовец. Он призвал россиян менять сумки как перчатки.

Стилист Лисовец рассказал о правилах выбора сумок
© Мослента

«Сумок в гардеробе должно быть много — под разные поводы и настроение», — заявил эксперт.

Лисовец отметил, что правила вроде подбора сумки под цвет обуви давно утратили свою значимость: сегодня приемлем абсолютно любой вариант.

«Главное правило — отсутствие правил! Сумка может выглядеть даже так, будто вас просто попросили подержать чужую. Мне такой вариант очень нравится! Ношу их всегда, выбираю разные и по несколько, как сразу, так и одна в другой», — рассказал стилист. Он призвал читателей следовать его примеру.

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