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Перечислены способы выбрать идеальный бюстгальтер

Руководитель отдела дизайна нижнего белья модного бренда Marks & Spencer Сьюзи Дженкинсон раскрыла способы выбрать идеальный бюстгальтер. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

Перечислены способы выбрать идеальный бюстгальтер
© Lenta.ru

Так, во время примерки в первую очередь необходимо убедиться в том, что бретельки расположены на спине ровно и при этом не переворачиваются.

«Если нижняя полоса вашего бюстгальтера задирается сзади, а бретельки переворачиваются, то это значит, что ваш бюстгальтер слишком большой», — пояснила специалистка.

В то же время Дженкинсон обратила внимание на то, что под ремешком бра должны с легкостью помещаться два пальца, а чашки не должны обеспечивать дискомфорт.

«Если косточки бюстгальтера впиваются спереди или сбоку груди, значит, бюстгальтер слишком мал», — отметила эксперт.

В заключение собеседница издания уточнила, что передняя часть вещи должна плотно прилегать к груди, а бретельки — обеспечивать надежную фиксацию, но не быть при этом тугими.

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