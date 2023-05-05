Перечислены способы выбрать идеальный бюстгальтер

Руководитель отдела дизайна нижнего белья модного бренда Marks & Spencer Сьюзи Дженкинсон раскрыла способы выбрать идеальный бюстгальтер. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

© Lenta.ru

Так, во время примерки в первую очередь необходимо убедиться в том, что бретельки расположены на спине ровно и при этом не переворачиваются.

«Если нижняя полоса вашего бюстгальтера задирается сзади, а бретельки переворачиваются, то это значит, что ваш бюстгальтер слишком большой», — пояснила специалистка.

В то же время Дженкинсон обратила внимание на то, что под ремешком бра должны с легкостью помещаться два пальца, а чашки не должны обеспечивать дискомфорт.

«Если косточки бюстгальтера впиваются спереди или сбоку груди, значит, бюстгальтер слишком мал», — отметила эксперт.