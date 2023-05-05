Рогов назвал гангстерские костюмы главным модным трендом

По словам специалиста, в 2023 году стали актуальны костюмы в гангстерском стиле, а также одежда из лакированной кожи. В то же время популярными оказались изделия с анималистичными принтами и наряды с металлизированными текстурами, отметил эксперт. Кроме того, в список вошли брюки карго и предметы гардероба с буфами.