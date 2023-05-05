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Стилист Рогов назвал гангстерские костюмы главным модным трендом

Российский стилист Александр Рогов назвал главные модные тренды в текущем сезоне. Соответствующей информацией он поделился в Telegram-канале своего бренда Rogov.

Рогов назвал гангстерские костюмы главным модным трендом
© Lenta.ru

По словам специалиста, в 2023 году стали актуальны костюмы в гангстерском стиле, а также одежда из лакированной кожи. В то же время популярными оказались изделия с анималистичными принтами и наряды с металлизированными текстурами, отметил эксперт. Кроме того, в список вошли брюки карго и предметы гардероба с буфами.

Стилист проиллюстрировал публикацию снимками манекенщиц в указанных вещах. Модели предстали на фото в однобортных коричневых пиджаках и брюках в полоску, в платье-комбинации с леопардовым принтом и кожаном наряде, состоящем из объемной куртки и мини-юбки.

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