Титаны моды: кто в России сможет заменить Юдашкина и Зайцева

В России один за другим ушли из жизни самые именитые модельеры страны. 30 апреля в возрасте 85 лет скончался Вячеслав Зайцев. Ненадолго мэтра пережил его ученик Валентин Юдашкин: 2 мая он ушел из жизни в возрасте 60 лет. Кто теперь заменит гениев дизайнерского дела, кому суждено продолжить дело титанов модной индустрии, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

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По словам стилиста, парикмахера, дизайнера, телеведущего, эксперта моды Владислава Лисовца, Вячеслав Зайцев и Валентин Юдашкин давно перестали ассоциироваться с миром моды.

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— Несмотря на то, что они создавали красивую и изысканную одежду, они имели очень посредственное отношение к модной индустрии, — заметил Лисовец. — И Юдашкин, и Зайцев — это больше история успеха, стиля и пиара. Они просто были суперпопулярными в своей сфере.

И те, кто сможет их заменить, должны тоже вкладываться в собственный пиар, подчеркнул стилист:

— Кто вложит средства в собственный пиар, тот и станет новым Юдашкиным или Зайцевым. Более того, такой дизайнер должен создавать одежду, понятную российскому потребителю, потому что наша публика — она не избалована: ей нужна красивая, практичная, но яркая одежда.

Побороться за место под солнцем российской моды способны Гоша Рубчинский и Денис Симачев, считает собеседник «ВМ».

В свою очередь эксперт в области модных трендов и автор telegram-канала «русский люкс.» Анна Мякинина, убеждена, что завоевать российский модный олимп сможет тот, кто опирается в своем «дизайнерском почерке» на западные веяния.

— Модельная индустрия в РФ развивалась и развивается до сих пор в умеренном темпе, — сказала Мякинина. — Сейчас на рынке достаточно много конкурентноспособных агентств, выпускающих действительно профессиональных моделей, которых в дальнейшем и отправляют на различные показы.

Однако известно, что многие уезжают работать за границу, так как там больше брендов, которым требуются модели для показов и фото-, видеосъемок, продолжила эксперт.

— Если говорить о России, то сейчас очень сильно набирают обороты именно российские модные компании. В их числе «TopTop». Хотя не так давно выстрелила Мария Цигаль со своими легендарными костюмами, которые уже облетели весь интернет. Возможно, она могла бы прийти на смену Юдашкину и Зайцеву, — поделилась Мякинина.

Анна убеждена, что сменить мэтров смогут те, кто хорошо знает звездный рынок, нежели чем те, кто больше делает для народа. В пример эксперт привела Алину Тучкову с ее серией модных сумок из камней и перьев.