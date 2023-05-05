Ирина Шейк вновь стала лицом новой коллекции сумок Furla

Бренд Furla представил новую коллекцию и, конечно же, её лицом стала Ирина Шейк! Капсула новых сумок отражает тёплую атмосферу пустыни и песчаных пейзажей. В палитре оттенков от нежного бежевого и серого до романтического розового, сиреневого и яркого зелёного авторы опирались на цвета, которые распространены в природе.

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Особенное внимание заслуживает модель Furla Unica, ведь это новое воплощение архивного дизайна с чёткой геометрической формой, но мягкими изгибами. В качестве фурнитуры и декора создатели взяли тонкие бретели и металлические застежки с поворотным замком с узнаваемым логотипом Furla Arch. А если вы ищите идеальную подружку для вечернего образа, то обратите внимание на сумки Furla Fleur и Furla Zoe.