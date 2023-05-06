Близкий друг Юдашкина рассказал, кто возглавит Дом моды

Дом моды возглавит дочь Валентина Юдашкина Галина. Об этом «Вечерней Москве» рассказал близкий друг модельера Александр Матвеев в субботу, 6 мая.

Также Матвеев отметил, что в последний раз видел Юдашкина в прошлом году на его показе и уже тогда было заметна его прогрессирующая болезнь.

Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес 20 операций, но они не помогли победить недуг. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.