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Близкий друг Юдашкина рассказал, кто возглавит Дом моды модельера

Дом моды возглавит дочь Валентина Юдашкина Галина. Об этом «Вечерней Москве» рассказал близкий друг модельера Александр Матвеев в субботу, 6 мая.

Близкий друг Юдашкина рассказал, кто возглавит Дом моды
© Вечерняя Москва

Также Матвеев отметил, что в последний раз видел Юдашкина в прошлом году на его показе и уже тогда было заметна его прогрессирующая болезнь.

В 11:00 в этот же день началась церемония прощания с Валентином Юдашкиным на Троекуровском кладбище. Среди тех, кто пришел простьится со знаменитостью певица Алла Пугачева, телеведущие Леонид Якубович и Эвелина Хромченко, народный артист РСФСР Владимир Винокур, актриса Клара Новикова, а также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Юдашкина не стало 2 мая в возрасте 59 лет. Печальную новость сообщила журналистам его супруга. Модельер долгое время боролся с тяжелой болезнью и перенес 20 операций, но они не помогли победить недуг. От депрессии Юдашкина спасала семья — жена, дочь и внуки. «Вечерняя Москва» вспомнила ключевые моменты из биографии известного кутюрье.

В беседе с «ВМ» эксперт моды Владислав Лисовец выразил соболезнования в связи с кончиной выдающегося мастера. По его словам, Валентин Юдашкин показал Европе и миру российскую моду и красоту. Он сумел продемонстрировать, что в России способны создавать роскошные и изящные платья, а женщины умеют красиво одеваться.

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