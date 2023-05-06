Кейт Миддлтон и ее дочь пришли на коронацию в одинаковых платьях

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон и е восьмилетняя дочь Шарлотта выбрали парные образы для коронации Карла III. Об этом сообщает Vogue.

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Кейт Миддлтон прибыла на службу в Вестминстерском аббатстве в платье в пол бренда Alexander McQueen, сшитом из белоснежного шелкового крепа и расшитом серебристыми нитями.

Вышивка на платье принцессы Уэльской была выполнена в виде цветов — символов четырех стран Великобритании: розы (Англия), нарцисса (Уэльс), трилистника (Ирландия) и чертополоха (Шотландия).

Вместо традиционной фамильной тиары супруга принца Уильяма надела головное украшение с цветочными мотивами из коллаборации Jess Collett x Alexander McQueen.

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