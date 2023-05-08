Готовьте гардероб заранее: модные тенденции женской одежды осени 2023 года
Девушки, следящие за актуальными дизайнерскими новинками, с особой тщательностью подбирают предметы гардероба. Многих интересует вопрос, что будет модным осенью 2023 года в женской одежде? Стилисты предлагают необычные и креативные решения, благодаря которым образ выйдет максимально ярким и запоминающимся. Предлагаем разобраться в трендах современной моды.
Возвращение 70-х: призматические цвета и яркие геометрические принты
В последние годы мода возвращается к ретро-стилю, и один из самых популярных трендов – это одежда, ассоциирующаяся с 70-ми годами. Этот период характеризовался яркими цветами, геометрическими принтами и футуристическими фасонами. В современной интерпретации этот стиль привносит в женский гардероб элементы непринужденности, легкости и свободы.
- Одним из элементов женской одежды 70-х являются юбки-миди. Они отлично подходят для создания женственного и элегантного образа. В сочетании с рубашками с узорами, обувью на высоком каблуке и оригинальными аксессуарами, юбки-миди помогают создать неповторимый образ в стиле 70-х.
- В моду возвращаются футболки с логотипами и яркими принтами, которые отлично сочетаются с джинсами и шортами.
- Другая популярная тенденция – юбка-мини с клетчатым принтом. Ее носят в сочетании с высокими капроновыми или разноцветными гольфами, обувью на массивной платформе, свитером или рубашкой оверсайз.
- Неотъемлемым атрибутом моды 70-х годов являются джинсы-клеш, расширение которых начинается от колена или от бедра. Брюки могут иметь эффект потертости или расцветку «под варенку».
- В стиль бохо-шик органично впишутся платья, юбки и блузка, дополненные широкими воланами или многослойными рюшами. Образ приобретает романтичные черты.
- Элементам спортивного стиля становятся олимпийки с разноцветными вставками. Их комбинируют с аналогично оформленными штанами, лосинами, велосипедками.
- Яркий лук помогут воплотить платья и сарафаны, выполненные в стиле пэчворк. Вещи состоят из отдельных частей ткани, содержащих яркие принты.
- При подборе цветовой гаммы беспроигрышным решением будет обратиться к призматическим оттенкам. К ним относятся фиолетовый, желтый, синий, зеленый, голубой, оранжевый и красный тона. Женская одежда может быть монохромной или сочетать несколько цветов, относящихся к данной палитре.
- К популярным трендам относится женская одежда, дополненная броскими геометрическими принтами. Разноцветные квадраты, ромбы, треугольники могут украшать свитера, платья, юбки.
Широкие брюки и комбинезоны в стиле «бойфренд»
В дизайнерские коллекции включены предметы гардероба, считающиеся особенно популярными. К таким тенденциям относятся следующие.
Одним из главных элементов стиля 70-х являются широкие брюки, которые вновь стали актуальными:
- Фасоны с высокой посадкой выгодно подчеркивают талию и создают эффект удлиненных ног. Они прекрасно сочетаются с рубашками в полоску, блузами и кардиганами. К трендовым моделям относятся палаццо или кюлоты укороченной длины. Элегантные нотки брюкам придаст дополнение стрелками.
- Широкие брюки могут быть выполнены в различных стилях, от спортивных до элегантных и вечерних. Для создания повседневного либо делового образа можно выбрать брюки из хлопка, шерсти, сочетающиеся с топами, блузами и футболками.
- Широкие брюки отлично сочетаются с различными типами обуви, от кедов до высоких каблуков. Штаны можно сочетать с туфлями на низком каблуке для повседневного образа, с высокими каблуками для создания элегантного вечернего лука.
- Модели имеют свободный крой, напоминающий мужской. Это создает эффект расслабленности и непринужденности, при этом не утрачивая женственности. Комбинезоны могут быть выполнены из различных материалов, включая хлопок, лен, деним.
- Одним из главных преимуществ комбинезонов в стиле «бойфренд» является то, что они могут быть использованы для создания различных образов. Это может быть как повседневный лук, сочетающийся с кедами и футболкой, так и более элегантный образ, в котором комбинезон будет дополнен высокими каблуками и стильным аксессуаром.
Минимализм и нейтральность: черно-белая гамма, простые линии и формы
- Женская одежда в стиле минимализм имеет простые формы, чистые линии, для нее свойственно отсутствие излишнего декора. Это могут быть прямые брюки, приталенные или трапециевидные платья, юбки миди фасонов «карандаш», «годе».
- Предметы гардероба выполнены в нейтральных тонах, таких как белый, черный, серый, бежевый и другие приглушенные оттенки. Классикой признано сочетание черного и белого цвета, проявляющееся в создании контрастных вставок, шахматного принта.
- Одежда в этом стиле должна быть, прежде всего, практичной и комфортной в ношении. Для этого применяются натуральные ткани, создается удобный крой.
Винтажные детали: меховые воротники, атласные банты и юбки-карандаши
- Женственный лук помогут воплотить платья с пышной юбкой, образующей мягкие или четкие складки. Альтернативное решение – создание мелкой плиссировки.
- Невероятно романтично выглядят шелковые либо атласные блузы, ворот которых дополнен крупным бантом. Последний выступает в качестве акцентной детали образа. Блузки разрешается сочетать с джинсами или прямыми брюками, облегающими фигуру или расклешенными юбками, сарафанами фасона «футляр».
- Юбка-карандаш – один из самых женственных и элегантных предметов женского гардероба. Она облегает фигуру и подчеркивает ее формы, создавая завораживающий силуэт. Модель незаменима для создания офисных луков, но подойдет и для повседневных образов. Юбка-карандаш может комбинироваться с разными элементами гардероба. Ее можно сочетать с блузкой для создания делового лука, или с топом и кожаной курткой для более смелого и молодежного стиля.
- В тренде пальто, дополненные меховыми воротниками. Элементы делаются высокими в виде стойки или опускаются как шаль на грудь.
Спортивный стиль: кроссовки, куртки «бомбер» и брюки-джоггеры
- Кроссовки представлены моделями на массивной подошве, дополненной тракторным рельефом. Обувь может быть выполнена в монохромной нейтральной расцветке или дополняться яркими вставками.
- Актуальны леггинсы или велосипедки, которые можно сочетать с футболками, свитшотами, толстовками или джинсовыми куртками.
- Куртка бомбер отличается универсальностью и практичностью. Она идеально подходит для холодного времени года, благодаря теплой подкладке и защите от ветра и дождя. Куртка может быть длинной или короткой, с высоким или низким воротником, с застежкой на молнии или пуговицах. Бомбер можно сочетать с джинсами, брюками, юбками и платьями.
Брюки-джоггеры отличаются от классических фасонов более свободным кроем, суженными книзу и часто имеют резинку на талии и внизу штанин. Благодаря своей свободной посадке, джоггеры не сковывают движения и позволяют чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Брюки могут иметь оригинальные элементы декора, такие как карманы, молнии и шнурки, которые добавляют индивидуальность.
Подведем итог
Что будет модным осенью 2023 года в женской одежде – вопрос, который занимает многих девушек. Чрезвычайно актуальными будут предметы гардероба, выполненные в спортивном, винтажном стиле, являющиеся отражением 70-х годов.