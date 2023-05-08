Модные тенденции женской одежды осени 2023 года

Девушки, следящие за актуальными дизайнерскими новинками, с особой тщательностью подбирают предметы гардероба. Многих интересует вопрос, что будет модным осенью 2023 года в женской одежде? Стилисты предлагают необычные и креативные решения, благодаря которым образ выйдет максимально ярким и запоминающимся. Предлагаем разобраться в трендах современной моды.

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Возвращение 70-х: призматические цвета и яркие геометрические принты

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В последние годы мода возвращается к ретро-стилю, и один из самых популярных трендов – это одежда, ассоциирующаяся с 70-ми годами. Этот период характеризовался яркими цветами, геометрическими принтами и футуристическими фасонами. В современной интерпретации этот стиль привносит в женский гардероб элементы непринужденности, легкости и свободы.

Одним из элементов женской одежды 70-х являются юбки-миди. Они отлично подходят для создания женственного и элегантного образа. В сочетании с рубашками с узорами, обувью на высоком каблуке и оригинальными аксессуарами, юбки-миди помогают создать неповторимый образ в стиле 70-х.

В моду возвращаются футболки с логотипами и яркими принтами, которые отлично сочетаются с джинсами и шортами.

Другая популярная тенденция – юбка-мини с клетчатым принтом. Ее носят в сочетании с высокими капроновыми или разноцветными гольфами, обувью на массивной платформе, свитером или рубашкой оверсайз.

Неотъемлемым атрибутом моды 70-х годов являются джинсы-клеш, расширение которых начинается от колена или от бедра. Брюки могут иметь эффект потертости или расцветку «под варенку».

В стиль бохо-шик органично впишутся платья, юбки и блузка, дополненные широкими воланами или многослойными рюшами. Образ приобретает романтичные черты.

Элементам спортивного стиля становятся олимпийки с разноцветными вставками. Их комбинируют с аналогично оформленными штанами, лосинами, велосипедками.

Яркий лук помогут воплотить платья и сарафаны, выполненные в стиле пэчворк. Вещи состоят из отдельных частей ткани, содержащих яркие принты.

При подборе цветовой гаммы беспроигрышным решением будет обратиться к призматическим оттенкам. К ним относятся фиолетовый, желтый, синий, зеленый, голубой, оранжевый и красный тона. Женская одежда может быть монохромной или сочетать несколько цветов, относящихся к данной палитре.

К популярным трендам относится женская одежда, дополненная броскими геометрическими принтами. Разноцветные квадраты, ромбы, треугольники могут украшать свитера, платья, юбки. Составить представление о той или иной актуальной тенденции помогут фото стильных образов. Модницам рекомендуется обращать внимание на следующие моменты:

Широкие брюки и комбинезоны в стиле «бойфренд»

В дизайнерские коллекции включены предметы гардероба, считающиеся особенно популярными. К таким тенденциям относятся следующие.

Одним из главных элементов стиля 70-х являются широкие брюки, которые вновь стали актуальными:

Фасоны с высокой посадкой выгодно подчеркивают талию и создают эффект удлиненных ног. Они прекрасно сочетаются с рубашками в полоску, блузами и кардиганами. К трендовым моделям относятся палаццо или кюлоты укороченной длины. Элегантные нотки брюкам придаст дополнение стрелками.

Широкие брюки могут быть выполнены в различных стилях, от спортивных до элегантных и вечерних. Для создания повседневного либо делового образа можно выбрать брюки из хлопка, шерсти, сочетающиеся с топами, блузами и футболками.

Широкие брюки отлично сочетаются с различными типами обуви, от кедов до высоких каблуков. Штаны можно сочетать с туфлями на низком каблуке для повседневного образа, с высокими каблуками для создания элегантного вечернего лука.

Модели имеют свободный крой, напоминающий мужской. Это создает эффект расслабленности и непринужденности, при этом не утрачивая женственности. Комбинезоны могут быть выполнены из различных материалов, включая хлопок, лен, деним.

Одним из главных преимуществ комбинезонов в стиле «бойфренд» является то, что они могут быть использованы для создания различных образов. Это может быть как повседневный лук, сочетающийся с кедами и футболкой, так и более элегантный образ, в котором комбинезон будет дополнен высокими каблуками и стильным аксессуаром. К актуальным трендам относятся комбинезоны в стиле «бойфренд»:

Минимализм и нейтральность: черно-белая гамма, простые линии и формы

Женская одежда в стиле минимализм имеет простые формы, чистые линии, для нее свойственно отсутствие излишнего декора. Это могут быть прямые брюки, приталенные или трапециевидные платья, юбки миди фасонов «карандаш», «годе».

Предметы гардероба выполнены в нейтральных тонах, таких как белый, черный, серый, бежевый и другие приглушенные оттенки. Классикой признано сочетание черного и белого цвета, проявляющееся в создании контрастных вставок, шахматного принта.

Одежда в этом стиле должна быть, прежде всего, практичной и комфортной в ношении. Для этого применяются натуральные ткани, создается удобный крой. Одним из трендов современной моды является минималистичный стиль, ля которого характерно отсутствие лишних деталей и ориентация на функциональность:

Винтажные детали: меховые воротники, атласные банты и юбки-карандаши

Женственный лук помогут воплотить платья с пышной юбкой, образующей мягкие или четкие складки. Альтернативное решение – создание мелкой плиссировки.

Невероятно романтично выглядят шелковые либо атласные блузы, ворот которых дополнен крупным бантом. Последний выступает в качестве акцентной детали образа. Блузки разрешается сочетать с джинсами или прямыми брюками, облегающими фигуру или расклешенными юбками, сарафанами фасона «футляр».

Юбка-карандаш – один из самых женственных и элегантных предметов женского гардероба. Она облегает фигуру и подчеркивает ее формы, создавая завораживающий силуэт. Модель незаменима для создания офисных луков, но подойдет и для повседневных образов. Юбка-карандаш может комбинироваться с разными элементами гардероба. Ее можно сочетать с блузкой для создания делового лука, или с топом и кожаной курткой для более смелого и молодежного стиля.

В тренде пальто, дополненные меховыми воротниками. Элементы делаются высокими в виде стойки или опускаются как шаль на грудь. Одежда, ассоциирующаяся со стилем ретро, невероятно популярна в последнее время. Дизайнеры обращаются к следующим тенденциям при создании модных вещей:

Спортивный стиль: кроссовки, куртки «бомбер» и брюки-джоггеры

Кроссовки представлены моделями на массивной подошве, дополненной тракторным рельефом. Обувь может быть выполнена в монохромной нейтральной расцветке или дополняться яркими вставками.

Актуальны леггинсы или велосипедки, которые можно сочетать с футболками, свитшотами, толстовками или джинсовыми куртками.

Куртка бомбер отличается универсальностью и практичностью. Она идеально подходит для холодного времени года, благодаря теплой подкладке и защите от ветра и дождя. Куртка может быть длинной или короткой, с высоким или низким воротником, с застежкой на молнии или пуговицах. Бомбер можно сочетать с джинсами, брюками, юбками и платьями. Девушкам, которые ценят комфорт и свободу движений, подойдут практичные предметы гардероба. Спортивный стиль в женской одежде характеризуется тенденциями:

Брюки-джоггеры отличаются от классических фасонов более свободным кроем, суженными книзу и часто имеют резинку на талии и внизу штанин. Благодаря своей свободной посадке, джоггеры не сковывают движения и позволяют чувствовать себя комфортно в любой ситуации. Брюки могут иметь оригинальные элементы декора, такие как карманы, молнии и шнурки, которые добавляют индивидуальность.

Подведем итог