10 образов Кейт Миддлтон, скопированных у принцессы Дианы

Они обе пользуются любовью британцев, обе считаются иконами стиля и даже делят на двоих некоторые образы. Наряды Кейт Миддлтон — отличный пример мастерской интерпретации костюмов из прошлого и тонкой игры с символизмом.

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Элегантный белый ансамбль с головным платком, который Кейт Миддлтон надела в 2012 году в Малайзии, очень напоминает тот, что был на принцессе Диане во время ее визита в Пакистан в 1996 году. Разве что рукава стали прозрачнее, а пуговицы — изящнее.

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Принцесса Диана надела платье Zandra Rhodes с необычными рукавами для участия в торжественном вечере в Киото во время визита в Японию в 1986 году. Кейт — расшитое блестками платье от Jenny Packham на гала-вечер ARK в 2011 году. Совпадение или образами Дианы вдохновлялась не только Кейт, но и модный дизайнер?

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Герцогиня Кембриджская появилась в чопорном платье Alessandra Rich на зрительских трибунах на девятый день международного теннисного турнира в Уимблдоне в 2022 году. В образе с широкими плечами угадывается отсылка к голубому платью в белый горошек от Catherine Walker, в котором принцесса Диана не раз появлялась на публике в 80-х.

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И принцесса Диана, и Кейт Миддлтон ежегодно участвовали в церемонии, посвященной Дню памяти павших. Этот день поминовения участников двух мировых войн и других конфликтов в народе называют Маковый день. Красный цветок, как символ, разместился на лацканах икон стиля из разных поколений. Несмотря на постоянство в выборе траурных темных оттенков, образы монаршьих особ достаточно разнообразны. Но между снимком 1991 и 2016 года сложно не провести параллели.

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Кейт вдохновилась образом принцессы Дианы, подбирая наряд для визита на матч по регби в феврале 2023 года. Пестрое красно-белое пальто повторяет силуэт и расцветку костюма, который ее свекровь надевала в октябре 1991 года. Пальто Кейт сшито на заказ — дизайн разработала Кэтрин Уокер, в то время как на Диане — комплект от Moschino.

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Преемственность стиля хорошо прослеживается, если обратить внимание на время и место снимков в похожих образах. Это совпадение едва ли случайно. На снимке 1992 года Диана спускается по ступеням школы, куда привела принца Гарри. А Кейт 5 сентября 2019 года в схожем платье с игривым флоральным мотивом впервые привела в школу дочь — маленькую принцессу Шарлотту.

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Кейт отдала дань уважения принцессе Диане нарядом в горошек на Royal Ascot — ежегодных скачках, которые проходят под эгидой Королевского дома. Снимок 1988 года сделан на том же мероприятии. В обновленной версии платья в 2022 году появилась горловина и незначительно изменился крой, но образ не перестал быть узнаваемым.

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Потрясающее красное платье с блестками, которое Кейт надела для празднования Рождества в 2022 году, — еще один прекрасный пример вдохновения стилем леди Ди. Образ Дианы датируется 1984 годом.

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Кейт, выступая в Шотландии в мае 2021 года, практически в точности повторила комплект покойной свекрови, надев ярко-синий блейзер, а под него — плиссированную юбку миди в тон (Zara и Hope соответственно), шоколадный клатч Metier завершил образ. Единственное заметное различие в их внешности в том, что пиджак образца 1992 года гораздо длиннее.

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