Стилист рассказала, чем хороши секонд-хенды и почему их не стоит бояться

Стилист Терещенко рассказала, чем хороши секонд-хенды и почему их не стоит бояться
Fashion-стилист отметила, что сейчас винтаж снова в моде, а приобрести его по приятной цене – это совсем не проблема.
Найти винтажные вещи можно в секонд-хендах, комиссионках и ресейл-магазинах.
Анастасия Терещенко отметила, что в таких местах можно часто найти вещи в хорошем и даже идеальном состоянии. Однако стоимость у них будет намного ниже, чем у новых, пишет woman.ru
При этом бояться секонд-хендов не стоит, считает стилист Терещенко. Она рассказала, что все вещи, которые попадают в такие магазины, тщательно обрабатывают.
В большинстве случаев в секонд-хендах можно найти одежду из очень качественных и дорогих материалов. Такие изделия прослужат ещё не один год.
Кроме того, иногда в ресейл-магазинах можно отыскать люксовые и брендовые вещи из коллекций прошлых сезонов.
Присмотреться в секонд-хендах стилист рекомендует к дизайнерским украшениям, винтажным сумкам и люксовым брендам.