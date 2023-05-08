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Стилист Терещенко рассказала, чем хороши секонд-хенды и почему их не стоит бояться

Fashion-стилист отметила, что сейчас винтаж снова в моде, а приобрести его по приятной цене – это совсем не проблема.

Стилист рассказала, чем хороши секонд-хенды и почему их не стоит бояться
© Runews24.ru

Найти винтажные вещи можно в секонд-хендах, комиссионках и ресейл-магазинах.

Анастасия Терещенко отметила, что в таких местах можно часто найти вещи в хорошем и даже идеальном состоянии. Однако стоимость у них будет намного ниже, чем у новых, пишет woman.ru

При этом бояться секонд-хендов не стоит, считает стилист Терещенко. Она рассказала, что все вещи, которые попадают в такие магазины, тщательно обрабатывают.

В большинстве случаев в секонд-хендах можно найти одежду из очень качественных и дорогих материалов. Такие изделия прослужат ещё не один год.

Кроме того, иногда в ресейл-магазинах можно отыскать люксовые и брендовые вещи из коллекций прошлых сезонов.

Присмотреться в секонд-хендах стилист рекомендует к дизайнерским украшениям, винтажным сумкам и люксовым брендам.

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