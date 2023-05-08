Сочетание джинс клеш: советы для летнего гардероба в 2023 году

Стильный образ создается с помощью эффектных предметов гардероба. Особенно популярными становятся джинсы клеш. Они имеют широкий крой, садятся на бедрах, формируя облегающий силуэт в данной области, а затем расширяются к низу. Расклешение идет от бедер или колена.

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Модели завоевали популярность, поскольку зрительно вытягивают силуэт и делают его стройнее. Модницы, подбирающие данный фасон, задаются вопросом, с чем носить джинсы клеш в 2023 году летом. Дизайнеры предлагают разнообразные решения, отличающиеся по стилистике.

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Сочетание джинс клеш с топами и футболками

Джинсы клеш – это универсальный предмет гардероба, подходящий для создания разнообразных луков. Брюки можно сочетать с различными типами топов и футболок, в зависимости от того, какой стиль вы хотите подчеркнуть:

Для создания женственного образа можно выбрать топ с вырезом на плечах, который позволит показать красивые линии шеи и плеч. Идеально подходят блузки с объемными рукавами-буфами или длинными расклешенными рукавами, которые добавят интересный акцент к широкому крою джинсов клеш.

При желании придать визуальной пышности груди стоит обратить внимание на модели топов с открытыми плечами, в которых вырез дополняется широким воланом и многоярусными оборками. Если вы хотите создать эффектный повседневный лук, можно выбрать футболку с принтом или логотипом, которая подчеркнет вашу индивидуальность. Футболки можно носить завязанными на узел или на полную длину, чтобы создать более спокойный и расслабленный образ.

Трендом современной моды являются футболки оверсайз, которые допустимо носить, заправив в джинсы передний край. Сзади вещь носится навыпуск. Хорошим решением для лета станет топ-бюстье, выполненный в корсетном варианте с выделенными чашечками, подчеркивающими грудь.

Как правильно сочетать джинсы клеш с обувью

Важный аспект создания стильного и гармоничного образа – комбинирования джинс клеш с обувью. В зависимости от того, какой стиль вы хотите создать, можно выбрать различные типы обуви:

При желании воплотить элегантный образ станут находкой туфли, босоножки на каблуках. Они подчеркнут длину ног и добавят женственности к широкому крою джинсов. Вы можете выбрать классические черные туфли на каблуке или более яркие и экспериментальные варианты. Эффектный вид достигается с помощью декорирования стразами или мелкими блестками, металлизированной шпильки.

Для создания непринужденного лука можно выбрать кеды или кроссовки. Они добавят спортивности и динамичности к образу. Обязательным условием является наличие утолщенной платформы, которая уравновесит широкие края штанин. Альтернативное решение – подобрать обувь на высокой танкетке.

Эффектно смотрятся модели джинсов с боковыми или передними разрезами. Детали приоткрываются при ходьбе, демонстрируя красоту щиколоток и обуви. Подбирая расклешенные укороченные джинсы, стоит отдать предпочтение ажурным летним ботильонам с высоким голенищем, скрывающимся под штанинами. Обувь разрешается подобрать на каблуке или танкетке. Для лета подойдут босоножки с ремешками, оплетающими щиколотку.

Советы по выбору аксессуаров и украшений для джинс клеш

Выбор правильных аксессуаров поможет создать неповторимый и запоминающийся образ. Гармоничным дополнением к джинсам клеш станут следующие варианты:

Пояс – не только функциональный элемент гардероба, но и стильный аксессуар. Пояс может помочь выделить талию и добавить интересный акцент к джинсам. Вы можете выбрать пояс, который сочетается с цветом джинсов или наоборот, создать контрастный эффект с помощью яркого элемента. В зависимости от индивидуальных предпочтений подбирается тканевый или кожаный ремень. Последний представлен в узком или широком варианте, может дополняться эффектной пряжкой и металлическими заклепками. Ювелирные изделия помогут добавить блеск и элегантность к вашему образу. Вы можете выбрать деликатные лаконичные серьги, браслеты или кольца, чтобы создать женственный лук. Другой вариант – выбрать крупные и необычные украшения, чтобы создать более экспрессивный и смелый образ.

Платок – это отличный способ добавить цвет и текстуру к образу. Вы можете выбрать шарф, который совпадает с цветом топа или обуви, или создать контраст с помощью яркой детали. Платок зачастую выступает заменой поясу, придавая образу сходство со стилем бохо. В данном случае пользуются популярностью принтованные варианты, выполненные в насыщенных расцветках. Сумка – это необходимый элемент в повседневном гардеробе. Выберите аксессуар, который соответствует вашему стилю. Если джинсы клеш имеют широкий крой, то следует выбрать сумку большого размера, чтобы сохранить баланс в образе. Подойдут модели «шопперы», «тоуты», «мешок».

Очки – невероятно стильный аксессуар для лета. Вы можете выбрать очки, которые сочетаются с общим стилем вашего образа, или наоборот, добавить контрастный акцент с помощью ярких и необычных аксессуаров. Пользуются популярностью модели «авиаторы», «бабочки», «ленноны», «кошачий глаз»,

Подведем итог