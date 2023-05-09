Апсайклинг: как переделывать одежду без особых навыков шитья

Мода разворачивается в сторону экологичности: апсайкл, то есть творческая переработка старых вещей, это один из главных модных трендов. В Америке и Европе есть крупные бренды, которые делают одежду только из старой или из обрезков. В России такие компании тоже появляются, но все же это не так популярно.

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Если составлять рейтинг самых загрязняющих планету отраслей, то производство одежды вошло бы в топ-5.

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Во-первых, при ее создании требуется много ресурсов. Во-вторых, быстрая мода и ухудшение качества вынуждают людей покупать одежду чаще. В-третьих, отсутствие в мире достаточных мощностей для переработки привели к тому, что горы вещей попадают на свалки в Африке.

Крупные бренды не игнорируют эту повестку, поэтому все чаще мы слышим про коллекции из вторичных ресурсов. Но дома такое не повторить, а вот апсайклинг - легко.

Мы все когда-то пытались отремонтировать или переделать одежду, да только так, чтобы этого было незаметно. Потому что ремонт вещи, а не покупка новой, был показателем "бедности". Сейчас это можно не скрывать. Например, у вас в шкафу скопилось несколько рубашек, которые вы не носите, потому что на одной пятно, другая где-то протерлась, третья порвалась, четвертая мала. Сделайте из этих рубашек одну.

Вам не нужно делать выкройки - рубашки готовы, просто распорите их и снова сшейте. У мастеров из социальных сетей такие рубашки стоят в среднем от 5 тысяч рублей. Бренды, которые выставляются в магазинах, вообще продают их за 13 тысяч рублей. Даже если вы ошибетесь и что-то пойдет не так, в ателье или любой мастерской вам помогут.

Кстати, в Москве работает мастерская фонда "Второе дыхание", куда можно записаться на занятие, и вам помогут переделать или отремонтировать вещь бесплатно. Проверьте, может, такие мастерские есть и в вашем городе.

Также в этом сезоне снова в моде длинные джинсовые юбки. Можно купить новую, а можно переделать свои старые джинсы (лучше широкие или прямые). Это займет примерно час работы.

Если вам понравится переделывать вещи, то это можно превратить в бизнес. Например, два года назад две подруги запустили свой бренд апсайклинг одежды, а сейчас это их основной источник дохода.

"В месяц мы делаем примерно от десяти вещей. Иногда что-то сами делаем из вещей, иногда под заказ. Люди видят, что мы делаем и просят что-то сшить для них. Мне кажется, что тренд на апсайкл одежды только начинается. Сейчас люди думают больше об экологии, одеваются в секонд-хендах и переделывают одежду", - одна из владельцев бренда Мария Глухановская.