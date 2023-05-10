Как Зайцев создал образ одной из первых советских рок-групп

Модельер Вячеслав Зайцев отличался невероятной скромностью, он был не из тех, кто на каждом углу напоминает о своих достижениях. А их было много, в числе главных - он создал образ одной из знаковых советских рок-групп "Интеграл". Об этом рассказал MK.RU продюсер, клавишник "Интеграла" Игорь Сандлер.

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Дело было в конце семидесятых. К тому времени группа "Интеграл" стала уже была широко известна по всему Союзу. Конечно, на телевидение группу не пускали и пластинки не продавались в магазинах, но коллектив успешно выступал на подпольных концертах, которые были весьма масштабны. Одно из таких выступлений в Ленинграде в 1979 году посетил Вячеслав Зайцев. Игорь Сандлер говорит, что тогда молодой, но уже довольно востребованный модельер Вячеслав Зайцев был поражен выступлением группы.

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"Мы впервые использовали три вида дыма, пиротехнику, сухой лед, стелящийся дым, контровой дым, а свет для него мы делали из авиационных ламп, которые брали на Саратовском авиационном заводе, где работал мой папа. Я на парашютных стропах летал над залом в дыму и стробоскопах, мы играли кантри, прогрессив и психоделик-рок", - рассказывает Сандлер о том концерте.

После выступления Зайцев прошел за кулисы, познакомился с музыкантами и предложил им создать образы для выступлений. На тот момент это был тоже прорыв, ведь все ВИА выходили на сцену в костюмах, а максимальным бунтарством могло стать отсутствие галстука.

Зайцев предложил совсем другой путь - костюмы инопланетян.

К тому времени благодаря Сандлеру "Интеграл" получил новое звучание из-за синтезаторов, группа проводила эксперименты в области психоделической музыки, так что необычные образы были весьма актуальны.

Пошив костюмов тоже превратился в приключение. Сандлер смог достать серебристую прорезиненную ткань, по эскизу Зайцева из нее были пошиты костюмы. Сандлеру досталась куртка с крыльями на спине. Вместо брюк он надел лосины (одолжил у жены-балерины), на ногах финские сапоги 42-го размера с наклеенными блестками. Голову Сандлер облеплял фольгой от шоколадки. Дополнением образа стали перчатки, которые музыканту подарил сам Зайцев.

Публика была в восторге, а Вячеслав Зайцев еще долгие годы сотрудничал с музыкантами.

"Поэтому, когда говорят, что Слава Зайцев известен только тем, что придумал Алле Пугачевой знаменитый балахон, ставший, по сути, ее "второй кожей", то это большое заблуждение. Он очень много работал с андеграундом и рок-группами…", - отмечает Сандлер.