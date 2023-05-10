$76.69-0.1384.15-0.76

Показ Victoria's Secret вернется после 5-летнего перерыва в новом формате

Показ мод бельевого бренда Victoria's Secret возвращается после 5-летнего перерыва с документальным фильмом «Мировое турне». Об этом пишет WWD.

Показ Victoria's Secret вернется после 5-летнего перерыва в новом формате
© Газета.Ru

Документальный фильм, который будет показан этой осенью, обещает «объединить моду, кино, искусство и культуру». В «Мировом туре» будут показаны выступления супермоделей и исполнителей, а также то, как творческий процесс организован за кулисами.

Режиссером фильма выступил дуэт Partel Oliva, который раньше снимал кампании для Chanel, Kenzo и Versace, и 20 креативщиков со всего мира: от Боготы и Лагоса до Лондона и Токио. Среди них художники, хореографы, кинематографисты, модельеры и другие творческие единицы, которые создадут индивидуальный дизайн для Victoria's Secret.

Рауль Мартинес, исполнительный вице-президент и главный креативный директор Victoria's Secret, сказал: «Этот фильм — высшее выражение трансформации бренда Victoria's Secret. Его движущей силой станут мода, гламур и развлечения с отсылкой на любимую иконографию прошлого, но в смелом, переосмысленном виде».

После скандалов, связанных с бывшим руководством компании, и резкого падения рейтингов шоу Victoria's Secret было отменено на неопределенный срок в 2019 году.

Ранее «Газета.Ru» сообщила, что 42-летняя Пэрис Хилтон в мини-платье посетила показ круизной коллекции Chanel.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий