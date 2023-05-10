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Названы худшие платья для выпускного

Российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала худшие платья для выпускного вечера. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»

Названы худшие платья для выпускного
© Lenta.ru

В первую очередь специалист призвала не следовать трендам, которые были актуальны 10 лет назад. В связи с этим она посоветовала избегать гипюровых платьев, выполненных из блестящего кружева, а также моделей длиной до колена.

«Сильно пышные платья будут странно смотреться на выпускном. Стоит избегать огромных шлейфов, кружева, блестящей фактуры», — уточнила эксперт.

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