Названы худшие платья для выпускного
Российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала худшие платья для выпускного вечера. Соответствующий материал появился на сайте издания «А теперь внимание!»
В первую очередь специалист призвала не следовать трендам, которые были актуальны 10 лет назад. В связи с этим она посоветовала избегать гипюровых платьев, выполненных из блестящего кружева, а также моделей длиной до колена.
«Сильно пышные платья будут странно смотреться на выпускном. Стоит избегать огромных шлейфов, кружева, блестящей фактуры», — уточнила эксперт.