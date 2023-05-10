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Марго Робби вышла на красную дорожку в купальнике

Актриса Марго Робби, известная ролями в фильмах "Отряд самоубийц", "Однажды в... Голливуде" и "Барби", вышла на красную ковровую дорожку в купальнике. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Марго Робби вышла на красную дорожку в купальнике
© Кадр из фильма "Волк с Уолл-стрит"

В минувший вторник, 9 мая, в Лос-Анджелесе состоялся показ новой круизной коллекции Chanel.

Модное шоу посетили многие звезды, в том числе Марго Робби. 32-летняя актриса появилась на публике в черном треугольном лифе от купальника и расклешенных джинсах голубого цвета.

Газета.Ru

На мероприятии также были замечены Милла Йовович, Кристен Стюарт, Эль Фаннинг, Эмма Маккей, Марион Котийяр, Пэрис Хилтон, Холзи, Крис Дженнер, Камилла Морроне и другие знаменитости.

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