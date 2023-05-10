Какие бывают кожанки: топ-5 самых стильных образов

Кожаные куртки остаются в тренде на протяжении многих лет, но с каждым сезоном меняются варианты их «внедрения» в гардероб. Выполненный из искусственной или натуральной кожи, этот элегантный и универсальный предмет поможет разнообразить как базовые, так и вечерние наряды.

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Этой весной мир моды порадовал нас неожиданным силуэтом кожаных курток, например в виде длинных тренчей и бомберов оверсайз.

Дизайнер Валерия Утушкина рассказала, какие модели в моде в 2023 году и как их носить, чтобы добиться максимального шика.

Косуха и джинсы

Эта выигрышная комбинация никогда не выходит из моды. Дополнить можно хоть кроссовками, хоть ботинками, а иногда и лодочки или босоножки будут вполне уместны при условии, что вы украсите наряд легкой блузкой.

Кожаный тренч

Мы привыкли видеть стандартные черные кожаные куртки, но в этом году самой модной альтернативой будет тренч из коричневой кожи. Чтобы уравновесить тяжесть кожаного тренча, попробуйте надеть под низ мягкую текстуру, например кашемировый свитер или даже блузку из шелка, чтобы придать строгому образу более нежный вид.

Бомбер с юбкой

Кожаный бомбер оверсайз поверх мини-юбки или платья — это модно, шикарно и очень сексуально. Чтобы не переборщить, просто придерживайтесь простых деталей одного цвета. Например, вы никогда не ошибетесь с черным. И не надевайте слишком много аксессуаров.

Спортивный стиль на каждый день

Сегодня практически все мы являемся поклонниками одежды оверсайз, потому что она обеспечивает максимальный комфорт, особенно когда на улице еще холодно. Кожаная куртка поверх свитшота с кроссовками и милой сумкой — это удобный наряд для быстрого выхода по делам.

Кожаный пиджак