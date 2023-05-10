Названы главные тренды в одежде на лето

В грядущем сезоне актуальными окажутся наряды из 1970-х — 2000-х годов. Они отличаются яркостью, оформлены цветными пайетками и бахромой, включают в себя вязаные элементы и расклешенные брюки в стиле хиппи, отметила специалистка. В то же время будут модными кроп-топы, бра, корсеты, одежда с открытыми плечами и акцентными рукавами, а также изделия с обилием карманов.