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Названа самая модная обувь на лето

Российская стилистка-имиджмейкер, ведущая телеканала Fashion TV Ольга Беликова назвала самую модную обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Названа самая модная обувь на лето
© unsplash.com

В первую очередь специалистка обратила внимание на модели с завязками вокруг щиколотки и квадратным мысом. В первом случае данный предмет гардероба можно сочетать с элегантными платьями или повседневными джинсами, обмотав шнурками широкие штанины.

Кроме того, эксперт посоветовала присмотреться к обуви на танкетке, в частности, кроссовкам, лоферам, сандалиям, мюли, туфлям и босоножкам. По словам Беликовой, подобная вещь делает щиколотки более изящными и визуально удлиняет ноги.

Помимо прочего, собеседница издания порекомендовала в грядущем теплом сезоне выбирать туфли яркой цветовой гаммы. Беликова отметила, что этот тренд стал популярен благодаря недавно вышедшему трейлеру фильма «Барби», главную роль в котором сыграла актриса Марго Робби.

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