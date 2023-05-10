Названа самая модная обувь на лето

Российская стилистка-имиджмейкер, ведущая телеканала Fashion TV Ольга Беликова назвала самую модную обувь на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

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В первую очередь специалистка обратила внимание на модели с завязками вокруг щиколотки и квадратным мысом. В первом случае данный предмет гардероба можно сочетать с элегантными платьями или повседневными джинсами, обмотав шнурками широкие штанины.

Кроме того, эксперт посоветовала присмотреться к обуви на танкетке, в частности, кроссовкам, лоферам, сандалиям, мюли, туфлям и босоножкам. По словам Беликовой, подобная вещь делает щиколотки более изящными и визуально удлиняет ноги.