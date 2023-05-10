Эксперт рассказал, как найти свой стиль

Мода меняется стремительно. Она предлагает необычные решения каждый сезон. И недавно популярные вещи быстро становятся устаревшими. Как одеваться стильно вне времени, рассказал изданию «Дни.ру» главный стилист и креативный директор Shopping Live Александр Кузиков.

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Развивать насмотренность и чувство стиля важно во многих сегментах, и мода – не исключение. Но выбирать стоит качественные источники информации, отметил стилист. Хороший способ прокачать вкус – подписаться на людей, чья манера одеваться вам нравится, смотреть лекции стилистов и fashion-блогеров. Профессионалов отличает то, что они не ставят жестких рамок в одежде и учитывают различия фигур и стилей. Неплохой практикой будут поиски примеров комплектов с любимыми вещами и подборки образов, которые нравятся.

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Однако, дабы привлекательно выглядеть, много нужно знать в первую очередь не о моде, а о себе, пояснил эксперт. Нет смысла гнаться за трендовыми изделиями, которые подчеркнут недостатки фигуры или не подойдут к вашему образу жизни и стилю. Важно выбирать вещи, в которых вы чувствуете себя комфортно и уверенно. Одежда должна раскрывать индивидуальность, а не создавать шаблонные аутфиты.

Не каждый тренд годится для повседневной жизни, и не всякая тенденция подойдет именно вашему стилю. Если большую часть жизни вы проводите на деловых встречах, а в свободное время предпочитаете спортзал и кулинарию, вряд гипюровые блузки и топики станут частыми элементами ваших образов.

Основу целостного гардероба составят базовые вещи, пояснил специалист. С их помощью можно создавать различные комбинации и беспроигрышные луки, которые будут актуальны практически всегда. Такую одежду отличают нейтральные цвета, простой крой, идеальная посадка и то, что она подходит именно вашему стилю жизни. Для создания минималистичных образов не придется скупать все трендовые новинки, которые вскоре выйдут из моды. Качество вещей намного важнее их количества и соответствия трендам. Лучше приобрести несколько классических вещей, в качестве которых вы уверены, чем купить кучу так называемых «подиумных» новинок в масс-маркете, посоветовал Кузиков.

«Отдавайте предпочтение однотонным вещам без рисунков и чрезмерного декора. Их проще комбинировать… А палитра пастельных и ярких цветов может быть довольно широкой, если все оттенки хорошо смотрятся друг с другом. У каждого из нас есть набор оттенков, делающие образ выразительным. Если ему не следовать, черты лица искажаются, а кожа может выглядеть нездоровой и блеклой», – добавил стилист.

Довольно изменчива мода на обувь, но некоторые вещи остаются неизменными – это нейтральные тона, лаконичные модели и удобство. Любой наряд будет стильным с лоферами, ботинками на грубой подошве, кроссовками спокойных оттенков и лодочками черного или бежевого цветов.

Также стилист посоветовал не пренебрегать аксессуарами.