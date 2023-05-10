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Почему стоит выбросить джинсы скинни: видео

Джинсы скинни есть, пожалуй, в каждом женском гардеробе. Долгое время они удерживались на лидирующих позициях в списке по популярности. Однако можно смело утверждать, что их время прошло, а на замену обтягивающих джинсов пришли более современные и трендовые модели свободного кроя.

В социальной сети TikTok на странице у пользовательницы с ником @bossonstyle "Рамблер" нашел видеоролик, в котором девушка подробно объяснила, почему джинсы этой модели уже устарели и продолжать их носить точно не стоит.

Одной из причин является их обтгявающий силуэт – в этом вопросе скинни давно заменили модные леггинсы или лосины, однако и тут стоит делать поправку на фигуру – подобные модели будут хорошо смотреться лишь на стройных и, в идеале, высоких девушках. К тому же всегда важно учитывать уместность такого образа.

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Подробнее, почему пора отказаться от джинсов скинни, смотрите в видеоролике.

Ранее "Рамблер" рассказывал о самой модной обуви на весну.

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