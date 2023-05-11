Блогер навала шесть «колхозных» вещей на лето

Российская блогерша Екатерина Царская навала шесть «колхозных», по ее мнению, вещей на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Super.

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В первую очередь эксперт призвала избегать юбок карго. Она объяснила, что нулевые — не самый лучший период для моды, и посоветовала не носить одежду, которая «напоминает использованный парашют».

Вдобавок Царская рекомендовала избавиться от вещей с низкой посадкой, поскольку они визуально деформируют фигуру, прибавляя лишний объем нижней части живота.

Среди антитрендов специалистка также отметила кружевные брюки и балетки с круглым носом. Во втором случае Царская обратила особое внимание на то, что данный предмет гардероба не предназначен для повседневности, поскольку вредит здоровью.