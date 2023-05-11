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Блогер навала шесть «колхозных» вещей на лето

Российская блогерша Екатерина Царская навала шесть «колхозных», по ее мнению, вещей на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Super.

Блогер навала шесть «колхозных» вещей на лето
© Lenta.ru

В первую очередь эксперт призвала избегать юбок карго. Она объяснила, что нулевые — не самый лучший период для моды, и посоветовала не носить одежду, которая «напоминает использованный парашют».

Вдобавок Царская рекомендовала избавиться от вещей с низкой посадкой, поскольку они визуально деформируют фигуру, прибавляя лишний объем нижней части живота.

Среди антитрендов специалистка также отметила кружевные брюки и балетки с круглым носом. Во втором случае Царская обратила особое внимание на то, что данный предмет гардероба не предназначен для повседневности, поскольку вредит здоровью.

В заключение собеседница издания выделила обувь на танкетке и панамы. Царская объяснила, что подобные туфли или кроссовки повышают вероятность подвернуть ногу и делают образ более дешевым. Вместо них юзерша предложила присмотреться к обуви с отдельным толстым каблуком и платформой. Что касается панамы, то ее, по словам Царской, уместно носить только на рыбалке.

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