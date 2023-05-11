Главные тренды в одежде на лето 2023 года
Главные тренды в одежде на лето 2023 года назвала стилист Наталия Булдакова. По ее словам, актуальными будут наряды 1970-2000-х годов, которые отличаются яркостью, оформлены цветными пайетками и бахромой, а также включают в себя расклешенные брюки в стиле хиппи.
Специалист в области моды советует также обратить внимание на кроп-топы, бра, корсеты и одежду с открытыми плечами, акцентными рукавами и обилием карманов. В качестве дополнения можно использовать брюки карго, широкие куртки квадратного силуэта и состаренный деним.
Особо Булдакова выделила змеиный принт, полупрозрачные ткани, кружева, ассиметричные плиссированные юбки и вещи с разрезами и вырезами.
От года к году растет и популярность байкерского и рокерского стилей с обилием кожи и строгой классики, но с дополнением цветной, перфорированной, жатой и принтованной кожи, сообщает РИАМО.