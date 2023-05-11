Дизайнер Питер До стал креативным директором Helmut Lang
Нью-йоркский дизайнер Питер До представит свою первую коллекцию для бренда Helmut Lang на Неделе моды в Нью-Йорке в сентябре. Об этом пишет Dazed.
Питер До объявил, что возглавит Helmut Lang.
"Для меня большая честь, что мне доверили открыть следующую главу его [бренда] наследия. Никто не воплощал радикальное мышление более определенно, чем Хельмут Ланг", - сказал До.
Питер До официально приступит к работе в ателье в понедельник, 15 мая, и будет курировать как мужские, так и женские коллекции, наряду со своим собственным брендом.
Питер До запустил свой одноименный бренд в 2018 году и получил признание критиков и награду LVMH за свой андрогинный и деконструированный подход к одежде.
"Мы очень рады, что Питер До присоединился к Helmut Lang в качестве креативного директора. Его четкий и инновационный подход к дизайну очень хорошо согласуется с этикой и наследием бренда", - сказал генеральный директор бренда Динеш Тандон.