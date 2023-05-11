Как выделяться из толпы и создать свой стиль

«На индивидуальность и стиль влияют аксессуары. Часто случается, что мы одеваемся немного одинаково: джинсы, худи, кепка, кроссовки, но про аксессуары мы забываем, а именно они выделяют нас из массы. Также нас может выделять манера ношения той или иной вещи. Можно носить вещь так, чтобы она подчёркивала достоинства, а можно надеть её так, что будет видно лишь недостатки.

Стильным всегда считается контраст. Например, контраст может быть построен на противоположности вещей. Например, можно надеть юбку или кружевное платье с байкерской курткой. Да, может, это избитая история, тем не менее – очевидный контраст. Также мы можем использовать контраст по цвету или фактуре вещей. Красиво смотрится бархатная фактура в сочетании с гладкой. Это такие нюансы, которые можно и нужно учитывать, формируя свой образ» - рассказала RuNews24.ru стилист Варвара Ферштут.