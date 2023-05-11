Как выделяться из толпы и создать свой стиль
Наверное, каждая женщина в мире сталкивалась со следующей ситуацией: покупаешь себе новую, модную вещь, выходишь в ней в свет и… встречаешь там кого-то, кто одет почти так же, как и ты. Мужчины могут не понять, но это очень обидно, особенно если перед походом на мероприятие специально долго гонялась по магазинам за последним писком моды в виде уникального платья, сумочки или туфель. Однако и в таких ситуациях не стоит расстраиваться и отказываться от трендов – нужно придумать, как их адаптировать под себя.
«На индивидуальность и стиль влияют аксессуары. Часто случается, что мы одеваемся немного одинаково: джинсы, худи, кепка, кроссовки, но про аксессуары мы забываем, а именно они выделяют нас из массы. Также нас может выделять манера ношения той или иной вещи. Можно носить вещь так, чтобы она подчёркивала достоинства, а можно надеть её так, что будет видно лишь недостатки.
Стильным всегда считается контраст. Например, контраст может быть построен на противоположности вещей. Например, можно надеть юбку или кружевное платье с байкерской курткой. Да, может, это избитая история, тем не менее – очевидный контраст. Также мы можем использовать контраст по цвету или фактуре вещей. Красиво смотрится бархатная фактура в сочетании с гладкой. Это такие нюансы, которые можно и нужно учитывать, формируя свой образ» - рассказала RuNews24.ru стилист Варвара Ферштут.
Также эксперт посоветовала развивать «насмотренность». В этом хорошо поможет ресурс Pinterest. Сайт Pinterest – это огромная база картинок и фотографий, где можно черпать вдохновение.
«Своим клиентам даю задачу: из Pinterest найти референсы на то, что им нравится, какие-то решения, которые их могут привлечь. Ни в коем случае не нужно искать эти референсы где-то в социальных сетях, на страницах чужих людей. Этот ресурс – большой помощник для развития «насмотренности», - отметила Варвара.
Кроме того, стилист подчеркнула ряд важных моментов, которые нужно уточнить, прежде чем отправляться в магазин на поиски нужной одежды.
«Важно как можно раньше узнать, кто ты есть. Сделать типирование фигуры, цветотипа, типа характера. Это действительно работает. Каждый человек индивидуален, но какие-то шпаргалки, теги, важные вехи с которыми мы пойдем в магазин, они важны. Должно быть чёткое понимание, какая у вас фигура, телосложение и так далее. От этих факторов зависит выбор одежды от кроя до цвета и фактуры. Когда мы выбираем вещь в магазине, мы должны чётко понимать, подходит ли нам вещь по указанным параметрам и по образу жизни. И необходимо помнить о потребностях с учетом основной деятельности - вы мамочка в декрете или офисный работник, вам нужны строгие рубашки для работы или удобные вещи для прогулок с ребенком», - сказала персональный стилист Варвара Ферштут.
Говоря о создании индивидуального стиля, специалист высказала мысль о том, что похожесть людей на улице, в частности, в одежде, была всегда.
«Существует эпоха, стиль десятилетия, характерный какими-то предметами одежды, посадкой, кроем. И если мы, например, смотрим фильмы, мы можем определить моду того или иного времени. А что касается индивидуальности. Всегда были люди, которые выделялись, были иконы стиля, которые не равнялись на моду, а формировали её. Поэтому индивидуальность и свой стиль – это даже не про одежду», - сказала модный эксперт.