5 главных правил покупки одежды в секонд-хендах

Покупка одежды в секонд-хенде – это особая культура, имеющая свои особенности и законы, не зная их, человек может разочароваться в таком виде шопинга навсегда. О том, как сделать поход в ресайл магазин удачным, с RuNews24.ru поделилась модный эксперт и персональный стилист Варвара Ферштут.

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Она напомнила, что в магазины секонд-хенда нельзя вернуть товар в течение 14 дней, как в других торговых точках. Поэтому прежде чем купить какую-либо вещь в таких магазинах стоит внимательно проверить ее на наличие дефектов.

Кроме того, все вещи в ресайл магазинах представлены в единственном экземпляре, то есть в них не предусмотрен полный размерный ряд.

«Такие магазины забирают достаточно много времени и энергии, но взамен могут подарить действительно стоящую вещь, если вам повезёт. Поэтому, если вы готовы играть в эту игру, добро пожаловать в мир винтажа», - отметила Варвара Ферштут.

Еще одним важным правилом шопинга в магазинах секонд-хенда является взаимодействие с продавцами. У них можно узнать, когда будет новый завоз, чтобы в числе первых посмотреть новые товары. Также можно узнать, когда планируется уценка предыдущей поставки.

Стилист советует не совершать импульсивных покупок, увидев привлекательную цену. Она рекомендует померять вещь, сфотографироваться в ней и подумать до завтра.

Еще одним правилом удачного шопинга в ресайл магазине эксперт считает поиск одежды не только в своем отделе, но и в мужском и детском отделах.