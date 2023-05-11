Перечислены вечно модные модели джинсов

Представители российского бренда одежды и аксессуаров Gloria Jeans перечислили россиянам модели джинсов, которые не теряют актуальность из сезона в сезон. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 11 мая.

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В первую очередь в список вечно модных попали брюки из денима Loose Straight — свободные прямые джинсы с высокой линией талии. Отмечается, что лучше выбирать модели стандартной длины, частично закрывающие обувь. Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание не только на классический синий или черный деним, но и на цветной.

Помимо этого, креативная команда марки советует присмотреться и к посадке Slim Straight, подразумевающей прямые зауженные джинсы. Данная модель выгодно подчеркивает формы, зрительно удлиняет ноги, но при этом создает расслабленный образ, уточняют авторы.