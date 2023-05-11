Наступление прохладной погоды – не повод отказывать себе в женственном и элегантном образе.

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Осенью-зимой 2023-2024 года его помогут создать модные юбки, представленные разнообразными фасонами. Любая девушка сможет подобрать для себя модель, выигрышно подчеркивающая фигуру.

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Дизайнеры предлагают варианты прямого или расклешенного покроя, в сдержанной или яркой цветовой гамме.

Модные юбки на осень-зиму 2023-2024 года

Дизайнерские коллекции пополнили актуальные предметы гардероба. Девушкам, следящим за новинками в мире моды, рекомендуется обратить внимание на следующие модели:

Кожаные модные юбки, украшенные фотопринтом. Рисунок зачастую выполняется в стиле поп-арт, может дополняться оригинальными надписями. Создаваемый образ выглядит свежо и нетривиально. Стоит учесть, что вещь является основной акцентной деталью, поэтому требует дополнения сдержанным однотонным верхом.

Клео.Ру

Юбка с клетчатым принтом становится обязательным атрибутом модных коллекций. Дизайнеры предлагают шахматные черно-белые варианты, клетку, выполненную в зеленых либо синих цветах, шотландский красно-черный узор. Идеальным решением станет сочетание со свитером или блузкой, в которых присутствует один из оттенков рисунка.

Клео.Ру

Юбка с одним или двумя разрезами привнесет в образ соблазнительные нотки. Разрешается обыграть детали путем дополнения молниями. Змейки помогут регулировать высоту разрезов по желанию. Другая тенденция – декорирование утягивающими шнурками, создающими эффект драпировки.

Клео.Ру

Одним из трендов является плиссированная юбка, придающая вещи романтичные нотки. Встречаются юбки, выполненные как из легко шелковой, так и из плотной шерстяной ткани.

Клео.Ру

Осенью-зимой будут актуальны велюровые модели. Ткань в рубчик придаст изделию изысканные черты. При выборе расцветок пользуется популярностью сине-голубая, сиренево-фиолетовая цветовая гамма.

Клео.Ру

В 2023-2024 году трендовыми считаются модели, которым придаются выразительные детали. Примером служит юбка с асимметрией, создающейся за счет неравномерной длины подола. Встречаются варианты с перепадами в боковых частях. Другое решение – передняя часть, которая создается более укороченной по сравнению с задней.

Клео.Ру

Корректирующим эффектом наделена модель с завышенной линией талии. В тренде дополнение кокеткой в области пояса. Деталь обыгрывается с помощью пояса, завязывающегося на бант. Изделие органично смотрится с верхом, прилегающим по фигуре, заправленным внутрь.

Клео.Ру

Фаворитом дизайнерских коллекций продолжает оставаться джинсовая юбка. Вещь разрешается обыграть с помощью воланов, асимметрии, нашивок из кружева, аппликаций и разноцветной вышивки. Встречаются и максимально лаконично оформленные фасоны «карандаш». При выборе расцветок предпочтение отдается традиционной сине-голубой, черной, темно-серой палитре. Сходство со стилем ретро придаст эффект «варенки».

Клео.Ру

Комбинированные модные юбки помогут привлечь внимание к обладательнице такой вещи. При создании моделей прибегают к сочетанию тканей, отличающихся по структуре, дополнению разноцветными вставками. Любительницы стиля бохо оценят вещи, выполненные в технике пэчворк, состоящие из отдельных контрастных лоскутов ткани.

Клео.Ру

Для вечернего выхода станут находкой юбки, имеющие блестящую структуру. Последняя достигается с помощью ткани, дополненной люрексом, украшенной пайетками, изготовления из металлизированной кожи.

Клео.Ру

Юбки для разных типов фигуры

Максимально гармоничный образ удастся создать с учетом особенностей внешности девушки. Фасон юбки рекомендуется подбирать в зависимости от типа фигуры:

Модель «годе», облегающая бедра и плавно расширяющаяся книзу, станет находкой для обладательниц фигуры по типу «груша». Она характеризуется узкими плечами и широкими бедрами. «Годе» разрешается подобрать длины миди или макси, вещь уравновесит силуэт.

Расклешенные юбки с крупными складками или мелкой плиссировкой подойдут для фигуры «перевернутый треугольник». Для данного типа характерны широкие плечи и узкие бедра.

Счастливые обладательницы фигуры по типу «песочные часы» смогут позволить себе юбку любого фасона – как облегающего, так и пышного расклешенного.

Как сочетать модные юбки с другой одеждой

Свитера , прилегающие по фигуре и достигающие по длине уровня талии. Сочетание юбки с простым лаконичным однотонным свитером создаст непринужденный повседневный образ. При желании вы можете выбрать свитер с неброским принтом или логотипом, чтобы добавить интересные нотки к ансамблю.

, прилегающие по фигуре и достигающие по длине уровня талии. Сочетание юбки с простым лаконичным однотонным свитером создаст непринужденный повседневный образ. При желании вы можете выбрать свитер с неброским принтом или логотипом, чтобы добавить интересные нотки к ансамблю. Юбку можно сочетать с блузками или рубашками для создания элегантного и женственного образа. Это может быть блузка с воротником-стойкой либо завязывающимся бантом, контрастными пуговицами и другими оригинальными декоративными элементами. Данное сочетание незаменимо при воплощении деловых луков.

для создания элегантного и женственного образа. Это может быть блузка с воротником-стойкой либо завязывающимся бантом, контрастными пуговицами и другими оригинальными декоративными элементами. Данное сочетание незаменимо при воплощении деловых луков. Для сезона осень-зима станут находкой свитера толстой вязки или кардиганы. Молодежный лук поможет воплотить верх оверсайз, заправленный в юбку в передней части. Чтобы образ получился сбалансированным, низ рекомендуется подбирать прилегающий по фигуре.

Молодежный лук поможет воплотить верх оверсайз, заправленный в юбку в передней части. Чтобы образ получился сбалансированным, низ рекомендуется подбирать прилегающий по фигуре. Органичным дополнением станет пиджак , доходящий по длине до середины бедер или укороченный жакет, заканчивающийся на уровне талии. Верх подбирается в однотонном или принтованном варианте.

, доходящий по длине до середины бедер или укороченный жакет, заканчивающийся на уровне талии. Верх подбирается в однотонном или принтованном варианте. Выберите обувь , которая подходит к стилю юбки и создает гармоничное сочетание. Для повседневной носки подойдут челси, сапоги или ботинки на низком каблуке, ботфорты подойдут для более смелых и модных образов. Не забудьте добавить аксессуары для завершения своего образа.

, которая подходит к стилю юбки и создает гармоничное сочетание. Для повседневной носки подойдут челси, сапоги или ботинки на низком каблуке, ботфорты подойдут для более смелых и модных образов. Не забудьте добавить аксессуары для завершения своего образа. Ремень, шарф, ювелирные изделия или сумка могут придать дополнительный шик и индивидуальность вашему наряду. Комбинирование юбок с другой одеждой предоставляет множество возможностей для создания различных стилей и образов. Вот несколько идей, как сочетать юбки с другими предметами гардероба:

Важно учитывать сочетаемость цветов, текстур и фасонов одежды, чтобы создать гармоничный образ. Экспериментируйте с разными вариантами и стилями, чтобы найти свой уникальный и неповторимый стиль сочетания юбок с другой одеждой.

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Подведем итог