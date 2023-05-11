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Стилист Влад Лисовец объяснил, какие джинсы вышли из моды

О фасоне джинсов, который вышел из моды, рассказал стилист Владислав Лисовец. Об этом он рассказал на своем официальном сайте lisovets.ru.

По мнению Лисовца, сегодня самыми популярными являются джинсы, созданные в нулевых годах, включая свободные карго с низкой посадкой и модели в стиле пэчворк. Однако стилист советует отказаться от обтягивающихся и коротких силуэтов.

Он объясняет: "Те, которые носят молодежь уже пять лет - зауженные в области икр и длиной до косточек - я бы рекомендовал отложить в сторону и обратить внимание на более свободные модели".

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Эксперт рекомендует создавать полные образы из денима и обращать внимание не только на джинсовые брюки, но и на пиджаки, юбки, сапоги и сумки из того же материала. Он заявляет: "Из одних джинс можно создать полноценный и современный гардероб".

Ранее мы писали о том, что стилист рассказала, какие шапки навсегда вышли из моды.

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