О фасоне джинсов, который вышел из моды, рассказал стилист Владислав Лисовец. Об этом он рассказал на своем официальном сайте lisovets.ru.

По мнению Лисовца, сегодня самыми популярными являются джинсы, созданные в нулевых годах, включая свободные карго с низкой посадкой и модели в стиле пэчворк. Однако стилист советует отказаться от обтягивающихся и коротких силуэтов.

Он объясняет: "Те, которые носят молодежь уже пять лет - зауженные в области икр и длиной до косточек - я бы рекомендовал отложить в сторону и обратить внимание на более свободные модели".

Эксперт рекомендует создавать полные образы из денима и обращать внимание не только на джинсовые брюки, но и на пиджаки, юбки, сапоги и сумки из того же материала. Он заявляет: "Из одних джинс можно создать полноценный и современный гардероб".