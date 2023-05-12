Рианна снялась в откровенном образе для своего бренда

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенном образе для своего модного бренда Savage x Fenty.

Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 35-летняя беременная знаменитость позирует в офисном помещении в комплекте нижнего белья черного цвета, состоящем из бюстгальтера и атласных мини-шорт. Также исполнительница примерила для съемки босоножки на высоком каблуке.

Lenta.ru