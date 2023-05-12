Модные платья для полных женщин: тенденции 2024 года

Обладательницы пышных форм, как и другие представительницы прекрасного пола, стремятся выглядеть стильно и элегантно. Дизайнеры постарались удовлетворить их запросы, создавая платья для полных женщин в 2024 году. Удачно выбранный фасон придаст любой девушке уверенность в своей красоте и неотразимости. Этому способствует покрой, который скроет имеющиеся недостатки и выигрышно подчеркнет достоинства.

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Тенденции моды на платья для полных женщин в 2024 году

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Девушки plus size смогут подобрать для себя наряд, максимально соответствующий индивидуальным пожеланиям. Стилисты в своих коллекциях представили модели, подходящие для создания повседневного, делового, вечернего, спортивного стиля. При выборе наряда полным женщинам рекомендуется обращать внимание на следующие модные тенденции:

Любительницы романтичных образов смогут оставаться верными выбранному стилю. В этом поможет платье, дополненное многослойными рюшами. Избежать эффекта лишнего объема удастся с помощью создания узких деталей, расположенных одна над другой. Рекомендуется отдать предпочтение А-силуэту, отвлекающему внимание от выступающего живота. Визуальной стройности придадут темные расцветки.

Беспроигрышный вариант – подобрать платье фасона «ампир», характеризующегося завышенной линией талии и легким расклешением книзу. Покрой поможет отвлечь внимание от лишних объемов в области талии и бедер. Приветствуется дополнение контрастной полоской, обозначающей завышенный пояс.

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Трендовую асимметрию удастся воплотить, если выбрать платье длины макси. Уникальный дизайн можно создать самостоятельно, подвязав подол с одной стороны. Подобное решение забирает на себя акцент и делает менее заметной полноту девушки.

При создании моделей для полных женщин дизайнеры прибегают к распространенному приему, способствующему визуальному вытягиванию силуэта. Он заключается в выборе полосатого принта, имеющего продольное расположение. Пользуются популярностью классические черно-белые расцветки.

Как выбрать платье, которое подойдет именно вам

Особенности фигуры. Изучите свою фигуру и определите, какие части тела вы хотели бы подчеркнуть или скрыть. Например, если у вас широкие бедра, можно выбрать платье с расклешенной юбкой, чтобы сбалансировать пропорции. Если у вас красивая талия, что характерно для обладательниц фигуры по типу «песочные часы», можно подчеркнуть ее с помощью пояса или модели с подчеркнутой линией талии.

Правильный крой. Избегайте слишком облегающих платьев, которые могут подчеркнуть недостатки. Вместо этого выбирайте фасоны с хорошей посадкой, которые приятно облегают фигуру и создают силуэт, но при этом сохраняют свободу движений. К примеру, это платья со слегка расклешенной или трапециевидной юбкой, классический прямой «футляр», не создающий эффекта сильного облегания.

Удачный выбор материала. Избегайте тяжелых материалов или слишком плотных тканей, которые могут добавить объем. Лучше выбрать довольно легкие по структуре материалы, которые подчеркнут фигуру, но при этом не будут прилипать.

Подходящий цвет и узор. Оттенки могут влиять на визуальное восприятие фигуры. Темные цвета, такие как черный, темно-синий или темно-зеленый, могут создать эффект стройности. Однако не бойтесь экспериментировать и выбирать яркие цвета или принты, если они соответствуют вашему стилю и настроению.

Акценты и аксессуары. Подчеркните свои достоинства и создайте интересные акценты при помощи аксессуаров. Например, пояс в области талии может подчеркнуть ее, а яркие украшения или шарф могут отвлечь внимание от проблемных зон. При подборе платья для полной женщины следует учитывать ее индивидуальные особенности и предпочтения. Вот несколько советов, которые могут помочь вам сделать правильный выбор:

Kleo.ru

Топ модных платьев для полных женщин в 2024 году

Актуальные фасоны, помогающие подчеркнуть красоту девушки plus size, стали фаворитами дизайнерских коллекций. Топ моделей для полных женщин представлен следующими вариантами:

Платье-рубашка – очень выигрышное решение. Фасон дополняется пуговицами, идущими по всей передней части или доходящими только до уровня талии. При желании вещь можно носить застегнутой под горло или расстегнуть, демонстрируя красивое декольте. Рубашка может дополняться завышенной линией талии, подчеркиваться узким пояском. При выборе длины предпочтение стоит отдавать миди или макси. В последнем случае эффектно будут смотреться боковые разрезы, частично приоткрывающие ноги при ходьбе.

Платье с запахом – одна из самых востребованных моделей, отвлекающая внимание от недостатков. Благодаря данной детали талия становится визуальной тоньше, в зоне декольте создается эффектный вырез, а подол имеет пикантный разрез, приоткрывающийся при движении.

Обладательницы стройных ног смогут позволить себе укороченные модели. Фасон подбирается в зависимости от особенностей фигуры. Это может быть классический футляр, слегка расклешенное книзу платье, модель трапециевидного силуэта.

Для создания офисных луков остается незаменимой модель «футляр», имеющая длину миди. Свежие нотки в образ принесут геометрические принты или этнические орнаменты, выполненные в насыщенных тонах. За счет строгости силуэта вещи образ не будет выглядеть перегруженным.

В летний сезон станет находкой платье-сарафан. При его оформлении верх не рекомендуется делать сильно открытым. Сдержанная модель выигрывает по сравнению с изделием, оснащенным тонкими бретелями. Подобный дизайн поможет выдержать баланс, необходимый для полных женщин.

Подведем итог