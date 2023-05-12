Названы самые модные купальники на лето

Российская стилистка, эксперт по разработке личного стиля Мария Татарская назвала самые модные купальники на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания «Спорт-Экспресс».

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Специалистка рассказала, что тренды на асимметрию, шнуровку и вырезы актуальны уже несколько сезонов. Грядущим летом Татарская посоветовала присмотреться к купальникам, в которых присутствуют все перечисленные элементы.

«Этим летом смело экспериментируем и объединяем их. Чем сложнее дизайн, тем более трендовым будет купальник», — объяснила она.

По словам Татарской, модными также станут модели с глубоким декольте. Вдобавок она рекомендовала обратить внимание на купальники с рюшами, воланами и рукавами.