Рогов назвал самые модные и удобные туфли этого лета

Модный ликбез от всеми любимого стилиста продолжается. Как известно, красота требует жертв, и зачастую, чтобы оставаться в тренде, приходится носить хоть и красивые, но ужасно неудобные вещи. К счастью, в нашем жестоком мире все-таки остались предметы гардероба, которые могут гарантировать вам не только всеобщее восхищение, но и комфорт. Как раз о такой обуви Рогов и рассказал подписчикам в своем Telegram-канале . Итак, по словам Александра, одним из важнейших трендов этой весны и лета являются балетки!

Да-да, вам не показалось, именно эти классические женские туфли на плоской подошве вновь возвращают себе место на модном олимпе. Если вам до сих пор кажется, что балетки не более чем пережиток прошлого и носить их в 2023 году было бы абсурдом, то спешим вас переубедить. Первый неопровержимый аргумент в пользу балеток — недавний выход Ирины Шейк на Met Gala, во время которого она гордо дефилировала на дорожке как раз в таких туфлях. А во-вторых, балетки пользовались невероятной популярностью у гостей недавней Недели моды в Париже. Смотрите фото и мотайте на ус!