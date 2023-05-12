3 стильных правила, если вы выбираете образ total white

А вы готовы привлекать всеобщее внимание этим летом?

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Мы уже разбирали тонкости total black, однако летом хочется сделать упор не только на вечерние, но и дневные образы, и здесь отличным вариантом может стать total white.

При этом даже при условии, что все элементы вашего образа белые, можно создать совершенно неуместный образ, который испортит о вас впечатление. Как этого не допустить? Следовать советам стилиста.

Макияж? Аккуратнее!

Если черный цвет «съедает» яркие элементы образа, то с белым цветом все наоборот. Активные стрелки и тем более насыщенный акцент на губы в макияже будут подчеркнуты белым в несколько раз. Будьте осторожны, если планируете вечерний макияж под образ total white. Обязательно предупредите визажиста о выборе белого образа, чтобы избежать эффекта сияющей новогодней ели.

Придерживайтесь одной температуры

Если несколько разных текстур сыграют вам в плюс, то различие оттенков белого разрушит весь образ. Кипенно-белый точно не уживется с молочным или кремовым оттенком. И дело даже не в вещах, а в том, какой эффект вы создадите таким миксом. Вещи в теплом оттенке будут выглядеть «грязно». Идеально, если вы попробуете создать образ в холодных оттенках белого, такой «лук» заставит обратить на вас внимание абсолютно всех.

Качество — must have