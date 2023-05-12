3 стильных правила, если вы выбираете образ total white
А вы готовы привлекать всеобщее внимание этим летом?
Мы уже разбирали тонкости total black, однако летом хочется сделать упор не только на вечерние, но и дневные образы, и здесь отличным вариантом может стать total white.
При этом даже при условии, что все элементы вашего образа белые, можно создать совершенно неуместный образ, который испортит о вас впечатление. Как этого не допустить? Следовать советам стилиста.
Макияж? Аккуратнее!
Если черный цвет «съедает» яркие элементы образа, то с белым цветом все наоборот. Активные стрелки и тем более насыщенный акцент на губы в макияже будут подчеркнуты белым в несколько раз. Будьте осторожны, если планируете вечерний макияж под образ total white. Обязательно предупредите визажиста о выборе белого образа, чтобы избежать эффекта сияющей новогодней ели.
Придерживайтесь одной температуры
Если несколько разных текстур сыграют вам в плюс, то различие оттенков белого разрушит весь образ. Кипенно-белый точно не уживется с молочным или кремовым оттенком. И дело даже не в вещах, а в том, какой эффект вы создадите таким миксом. Вещи в теплом оттенке будут выглядеть «грязно». Идеально, если вы попробуете создать образ в холодных оттенках белого, такой «лук» заставит обратить на вас внимание абсолютно всех.
Качество — must have
Белый цвет не прощает некачественный крой, кривые швы, дешевую фурнитуру. Даже если пиджак или блузка плохо сели, уже стоит отказаться от покупки, так как всего один неудачный элемент в вашем образе может свести на нет все ваши усилия. Конечно, это не значит, что нужно игнорировать масс-маркет, нет. Важно опираться на посадку конкретно в вашем случае, а также внимательно проверять каждую деталь образа на наличие затяжек, помарок и пятен. Будьте очень внимательны.