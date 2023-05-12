4 актуальных способа носить белые майки этим летом
Летом самый простой образ – это белая майка и джинсы. Однако можно немного усложнить лук с помощью некоторых деталей.
Четыре актуальных способа носить белую майку предложили редакторы thevoicemag.ru
Сочетать такой элемент гардероба можно с брючным костюмом оверсайз. Например, подобные образы часто использует Белла Хадид, Вики Бекхэм, Дуа Липа.
Так, младшая Хадид предлагает стилизовать костюм с базовой белой майкой.
В то же время Маша Лист предлагает разбавлять акцентный и яркие образы простым элементом – белой майкой.
Кроме того, белую майку можно сочетать с мини-юбками и жакетами. Получится преппи-эстетика, которую следует дополнить лоферами с носками.
Эльза Хоск как раз и предлагает стилизовать майку-алкоголичку с такими элементами одежды.