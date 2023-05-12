4 актуальных способа носить белые майки этим летом

Летом самый простой образ – это белая майка и джинсы. Однако можно немного усложнить лук с помощью некоторых деталей.

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Четыре актуальных способа носить белую майку предложили редакторы thevoicemag.ru

Сочетать такой элемент гардероба можно с брючным костюмом оверсайз. Например, подобные образы часто использует Белла Хадид, Вики Бекхэм, Дуа Липа.

Так, младшая Хадид предлагает стилизовать костюм с базовой белой майкой.

В то же время Маша Лист предлагает разбавлять акцентный и яркие образы простым элементом – белой майкой.

Кроме того, белую майку можно сочетать с мини-юбками и жакетами. Получится преппи-эстетика, которую следует дополнить лоферами с носками.